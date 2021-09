Tvrdi da nikoga više nije tako volela, iako je bio okrutan prema njoj.

Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen

Mario Baloteli (31) poznat je kao veliki zavodnik, njegove afere često su bile glavna tema tabloida, a ponovo bi moglo da se priča o italijanskom fudbaleru. Iako trenutno igra za Adana Demirspor i nije toliko u centru pažnje, suze jedne od njegovih bivših devojaka napunile su novinske strane.

Rafaela Fiko (33), majka Balotelijeve ćerke Pije, prisetila se tokom učešća u rijaliti programu kako je izgledala njihova ljubav, koliko je volela fudbalera i kako je se on odvratno ponašao prema njoj! Bilo je i suza jer nikoga u životu nije toliko volela...

''On je bio moja velika ljubav. Imala sam posle njega i drugih veza, ali ni sam nije bilo kao sa njim. U te ljude nisam bila zaljubljena kao što sam bila u njega'', rekla je Rafaela Fiko.

Pogledajte kako izgleda Rafaela Fiko:

Vidi opis BALOTELIJEVA BIVŠA SE SLOMILA PRED KAMERAMA: Učestvuje u rijalitiju, a zbog njega plače posle 9 godina! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/ficoraffaella/printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Žena koja ima dete sa Balotelijem trenutno učestvuje u VIP Velikom bratu, a pred kamerama se slomila i zaplakala jer se setila prošlosti.

''Trudnoća nije bila slučajna. Planirali smo dete, ali je on u jednom trenutku prestao da želi naslednika. Putovala sam u Englesku, pokucala na njegova vrata i nije mi otvorio. Umesto toga je nazvao policiju. Slomila sam se... Prošlo je nekoliko godina i razjasnili smo situaciju. On je shvatio gde je grešio i izvinio mi se zbog toga. Volim ga kao brata'', dodala je Rafaela Fiko za koju se veruje da je bila u vezi i sa Kristijanom Ronaldom.

Poznati fudbaler i manekenka imaju ćerku koja je rođena krajem 2012. godine. Mario Baloteli tvrdio je da to dete nije njegovo, ali je nakon skoro godinu i po dana priznao očinstvu. Uradio je to tek nakon što je DNK test pokazao da je on otac deteta.

U međuvremenu su Mario i Rafaela pretili tužbama jedno drugom, ona zbog zanemarivanja i nebrige oca prema detetu, a on zbog povrede ugleda. Kasnije je italijanski fudbaler želeo i starateljstvo nad ćerkom!