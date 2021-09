Napadnuti igrač Borca Jovo Lukić ispričao za MONDO šta se sve dešavalo nakon što su navijači Veleža uletjeli u teren i kako je napadnut pred tunelom.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Velika bruka za fudbal u Bosni i Hercegovini!

Jedan od najvećih derbija tamošnje Premijer lige, duel Veleža i Borca, starih rivala još iz doba Jugoslavije, prekinut je u utorak zbog upada domaćih navijača koji su napali arbitre, fudbalere i trenera Borca, a nešto kasnije i presreli sudije u tunelu kod Jablanice automobil sa sudijama, fizički ih napali i zapalili im automobil.

Svoj bijes nakon pogotka Borca za vođstvo 2:0 pokušali su da iskale na fudbalerima i stručnom štabu banjalučkog kluba, a nekima od njih je to čak i uspjelo, pa je napadač Borca Jovo Lukić udaren nogom u glavu.

Fudbaler Borca u razgovoru za MONDO nakon burne noći ispričao je šta se dešavalo na terenu i oko njega, nakon što su domaći navijači uskočili sa tribina.

"Sve se izdešavalo nekako na brzinu. Kad smo postigli taj gol ja se u jednom trenutku okrećem i vidim navijače kako upadaju u teren. Zvonić iz Veleža mi je viknuo 'Bježi', ja sam se u tom trenutku nasmijao, mislio sam nema šanse da nas tuku, šta smo im mi skrivili? Ali je on ponovio 'Bježi, nije zaje*ancija' i ja sam onda krenuo da šprintam ka svlačionici", rekao je Lukić i nastavio:

"Taman mislim 'pobjegao sam im, ne mogu me stići' kad sam odjednom osjetio udarac u glavu. U prvi mah pomislio sam da sam udario o zid na ulazu u tunel, ali nisam baš toliko visok. Pogledam gore, a jedan cipelom udara, mlati da me još koji put udari".

Mladi reprezentativac BiH priznaje da mu u tim trenucima nije bilo svejedno i da je samo razmišljao da neko od njegovih saigrača i ljudi iz kluba ne nastrada.

"Svako je gledao da izvuče živu glavu. Navijači su nosili one velike šipke od zastava, vidjeli ste da su pokušali da napadnu i trenera Miljanovića. Nije ti svejedno, moliš se da se ne desi nešto najgore, da neko ne bude povrijeđen", rekao je Lukić.

Fudbaleri Veleža pokušali da zaštite Banjalučane Nije samo Denis Zvonić, koji je savjetovao Lukića da odmah bježi, pokušao da pomogne banjalučkim fudbalerima, već su to činili i drugi fudbaleri Veleža. Nekoliko njih zaštitilo je trenera Borca Nemanju Miljanovića od huligana koji ga je napao motkom, te još jednog koji se htio obračunati s njim. "Igrači Veleža su stvarno bili korektni, prijateljski nastrojeni prema nama, pokušali su da nas zaštite koliko su mogli", rekao je Lukić

Fudbaleri Borca od razularene mase sklonili su se u svlačionicu, ali Lukić ističe da bi se vratio na teren da odigra ostatak utakmice, da su to tražili od ekipe Borca.

"Bili smo u svlačionici i čekali šta će se desiti. Da je delegat rekao da se nastavlja, mi bismo izašli na teren i odigrali bismo do kraja. Bili smo spremni da se borimo do posljednjeg minuta, ali odluka delegata je bila da se prekine. Mi smo srećni što smo osvojili tri boda. Bilo je malo vremena ostalo i znali smo da možemo da sačuvamo tu prednost i ako se nastavi utakmica. Poslije smo dugo čekali da se isprazni stadion i uz pratnju policije se vratili kući. Policija nas je pratila skroz do Banjaluke", zaključio je Lukić razgovor za MONDO.

O dešavanjima na stadionu Veleža oglasio se direktor Borca, dok klub iz Mostara za sada javnosti nije dostavio nikakvo saopštenje o neredima.