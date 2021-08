Danas je fudbaler koji ima bogatu karijeru, ponosno je nosio dres reprezantacije Srbije, ali sve to dobija na mnogo većoj vrednosti kada se uzme u obzir njegova životna priča i teško detinjstvo.

Izvor: Profimedia

Srpski fudbaler Duško Tošić tokom bogate igračke karijere nosio je dresove Verdera, Betisa, Bešiktaša, Crvene zvezde, engleskog Portsmuta, ali sve to dobija na posebnom značaju kada se zna kroz šta je momak Zrenjanina prolazio u svom detinjstvu.

Mnogima je i dalje nepoznata životna priča bivšeg reprezentativca Srbije, koji je kao dečak odrastao u domu zbog siromaštva, a u decenijama koje su usledile stvorio veliku karijeru.

Na fudbalski teren istrčao je kao dečak u dresu Proletera iz Zrenjanina gde je igrao u mlađim kategorijama, ali iza njega tada stajao je teret teškog odrastanja.

Životna priča Duška Tošića počinje u banatskom selu Orlovat nadomak Zrenjanina. Nekadašnji fudbaler Crvene zvede odrastao je u siromaštvu, pa je tako njegov otac Milorad odlučio da je za njega bolje da ga pošalje u dom.

Tri godine Tošić proveo je u Domu za učenike srednjih škola "Angelina Kojić Gina" gde je odrastao i pravio fudbalske korake koji su ga kasnije odveli do bogate karijere. Siromašni momak iz Zrenjanina svaki trenutak provodio je družeći se sa loptom,a o tome je govorio jedan od šefova u Domu Ivica Pavlov.

"Po ceo dan je igrao fudbal na školskom terenu. Želeo je po svaku cenu da trenira taj sport i nije mu smetalo što živi odvojeno od roditelja, sa napuštenom decom u nemaštini", otkrio je pre nekog vremena čovek koji je pratio odrastanje fudbalera.

Dešavalo se da Duško ne može da priušti obrok, pa mu je tako kuvarica iz obližnjeg restorana Nadica Kockar izlazila u susret i spremala obroke za njega.

Vidi opis ODRASTAO U DOMU, NIJE IMAO ZA HRANU, PA POSTAO FUDBALSKI MILIONER: Teška životna priča Duška Tošića koju mnogi ne znaju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 15 / 15 AD

Težak put ka uspehu nije pratilo samo sirovaštvo već i ogromna požrtvovanost srpskog fudbalera. Razlog zašto se preselio u dom bio je i taj da bolje napreduje u fudbalu. Treninzi su zahtevali konstantnost, a Dušku je bio veliki napor svakodenvni put od sela do grada pa je tako napuštanje doma koliko bolna tačka toliko i bitna prekretnica.

"Ponosan sam na svaki detalj iz svog života, pa i na to što sam tri godine živeo u domu. I Džordž Buš je bio cvećar pa je postao predsednik SAD. Pre nego što sam počeo tamo da živim, putovao sam od Orlovata do Zrenjanina i natrag. Bilo mi je veoma naporno. Budio sam se u sedam sati ujutro, a kući sam se vraćao oko 23 sata. Imao sam zaista mnogo obaveza u Zrenjaninu i bilo je nemoguće da putujem svakog dana, a uz to sam imao i snažnu želju da uspem u životu", pričao je Tošić u jednom od interjua u kojem je otkrio svoju životnu priču.

Iz Proletera u prve profesionalne vode uplovio je u OFK Beogradu 2002. godine gde je odigrao četiri sezone. Nakon toga usledila je inostrana karijera.

Izvor: MN Press

Teško detinjstvo bledelo je postepenim penjanjem stepenicama uspeha. Duško je zaigrao u Sošu, zatim u Verderu, Portsmutu da bi na red došla i Crvena zvezda.

Izvor: MN Press

U beogradskom klubu igrao je od 2010. do 2012. godine. Iako je postojalo naznaka da će devet godina kasnije ponovo obući crveno-beli dres Tošić je potpisao za turskom Kasimpašom.

Život ume da napiše filmsku priču, a ova je po pitanju njegove karijere - sa srećnim krajem. Tošić je napravio veliko igračko ime, ali je i sve to dobro naplatio. Kada je otišao u turski Bešiktaš, dobio je ugovor vredan 1.250.000 evra po sezoni, dok je u kineskom Gvangžuu, gde je sarađivao sa Draganom Stojkovićem Piksijem, godišnje zarađivao 5.800.000 evra.

Duško je oželjen estradnom zvezdom Jelenom Karleušom, a njih dvoje u braku su dobili ćerke Atinu i Niku.

Od siromašnog momka Duško Tošić danas je ipak ime za koje se vezuje značajna fudbalska karijera.