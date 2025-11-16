Kako pišu Vijesti, navijači su policiji prijavili da su im šipkama polomljena stakla i retrovizori na vozilima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Grupa navijača iz Hrvatske napadnuta je večeras u mjestu Ugnji, na magistralnom putu Cetinje - Budva, nezvanično je potvrđeno “Vijestima” iz Uprave policije.

Prema istim informacijama, navijači su cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnom putu, u mjestu koje nijesu uspjeli precizno da identifikuju, nepoznata grupa prepriječila put, nakon čega su im šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.

Iz Uprave policije Vijestima je rečeno da rade na rasvjetljavanju slučaja i identifikaciji svih učesnika događaja.