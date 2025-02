Ovaj 175. vječiti derbi će biti prvi za trenera Partizana Srđana Blagojevića koji se obratio medijima dan pred utakmicu.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan u subotu od 16 časova u okviru 24. kole Super lige Srbije.

Ovaj 175. vječiti derbi će biti prvi za trenera Partizana Srđana Blagojevića koji se obratio medijima dan pred utakmicu.

"Ovo je nešto najljepše što ima srpski fudbal, drago mi je da ću biti učesnik jedne ovakve utakmice, moj prvi derbi, izuzetno sam ponosan i motivisan i ne sumnjam da će biti jako interesantno. Očekuje nas utakmica koja predstavlja svetkovinu, na derbiju nikad nema favorita, bez obzira na to u kakvoj se situaciji nalazi koji klub. Ali moram da priznam da je u ovom trenutku Zvezda favorit, ali to ne znači da idemo sa bijelom zastavom, imamo pravo na nadu, i nadamo se da ćemo doći do onoga što želimo. Da pokušamo sve što možemo da dođemo do rezultata" - započeo je Blagojević!

Zna trener Partizana sastav za sjutra!

"Pripremali smo se kao za svaku drugu utakmicu, ali i svjesni kakva je svetkovina našeg fudbala. Kao za svaku utakmicu borba za bodove, posle nas već u srijedu čeka novi meč, jedna po jedna utakmica i idemo dalje."

Upitan je i koliko mu povrede otežavaju pripremu.

"Naravno da nam otežava, imamo skučen igrački kadar, predstavljaju nam problem žuti kartoni Jurčevića, to nas limitira u nekim rešenjima, ali mi činimo Partizan ovakvi kakvi jesmo i svi koji su zdravi su u obavezi da pruže najbolje. Znam tim koji će izaći sjutra na teren.

Zvezda ima veliki kvalitet...

- Treneri moraju da budu mirni i staloženi, da donose racionalne odluke i kako je najbolje za tim.

Priprema kao i pred svaku utakmicu, bavili smo se našom analizom pred OFK Beograd, posle smo analizirali igru Zvezde, upoznali smo se sa njihovim kvalitetima i prostorima koje možemo da korsitimo u našoj igri. Pripremali smo se na terenu i ostaje nam da primjenimo to na terenu.

Imamo i mi tih tinejdžera koliko hoćete, nije važno koliko ko ima godina. Moram da istaknem koji kvalitet ima Zvezda, htio to ili ne, ne mogu da poreknem i da pobjegnem, sve to govori da je Zvezda favorit, to nam se stavlja do znanja prethodno, ali mi imamo pravo na želju, motiv i zbog svega što sam nabrojao nama neće manjkati energije i želje.

Poslednji derbi i 0:4 u Humskoj?

"Nikad se ne fokusiram na nešto što je bilo negativno. Skrenuo sam im pažnju na derbi kada je bilo 2:2 na stadionu Zvezde, atmosfera na tribinama je bila fantastična, posebno na Jugu, mnogi koji su igrali, u trenucima kada su postizani golovi ili kada je Partizan imao inferiornost brojčanu, a pružio je otpor Zvezdi, pre bih to ukazao igračima, nego neke negativne stvari."

O nivou igre Crvene zvezde.

"To je proces, niko nema čarobni štapić da promijeni neke stvari. Postoje i neke druge okolnosti, postoji trenažni proces, selekcija. Zvezda je tu napravila korak iznad ostalih igrajući na višem intenzitetu nego ostatak lige, ali naš zadatak je da se približimo tom ritmu, jer to nosi fudbal višeg nivoa, za sve je potrebno vrijeme, nekad ga imamo, nekad nemamo. Ali pokušaćemo da odgovorimo Zvezdi sjutra i po tome.

Da li se kaje što je došao u Partizan..

"Ja bih to ocijenio kao moju želju da pomognem klubu, kao i želju čelnika kluba da se opredijele za trenera čije karakteristike mogu da pomognu. Da li je hrabrost ili ludost, ne znam. Ja sam voljan da pomognem Partizanu. Ako bih poredio Partizan u odnosu na period kada sam došao, rekao bih da smo uradili dosta toga u okviru naših mogućnosti, mislim da napredujemo u smjeru koji je dobar. Koraci možda nisu veliki, ali idemo u dobrom smjeru, svi podržavamo jedni druge, biće tu uspona i padova, poredim ovaj naš posao sa maratonom, imate i uspona i padova, nizbrdica, ulazite u krize, ali treba da zadržite dobar duh i podršku unutar cijelog kolektiva, ne biste li došli do nečeg pozitivnog.

O motivu.

"Ne mislim da Zvezda neće biti manje motivisana. Derbi kao takav ne dovodi motivisanost u pitanju ni kod jednog igrača. To je apsurdno, oni imaju svoj motiv. Možda imaju motiv da naprave rekordnu razliku u prvenstvu u odnosu na nas, mi imamo motiv da dokažemo da razlika nije baš tolika i da odreagujemo na potcjenjenost cjelokupne javnosti. Sve je to legitimno, svako će uložiti maksimalan napor da služi svojim motivima" zaključio je Srđan Blagojević.