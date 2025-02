TSC je spreman da se bori za plasman u osminu finala Konferencijske lige.

Izvor: MN Press

TSC iz Bačke Topole, jedini preostali srpski klub u evro-takmičenjima, ovog četvrtka dočekuje prvaka Poljske Jagjeloniju u nokaut fazi Lige konferencije. Šef stručnog štaba domaćih Jovan Damjanović uoči ovog meča istakao je da pred domaćom publikom ekipa hoće da potvrdi kvalitet na evropskoj sceni.

TSC je stigao do eliminacija kao 24. tim u ligaškom dijelu, a zahvaljujući pobjedi protiv Noe iz Jermenije u poslednjem kolu.

’’Za nas je privilegija i veliko zadovoljstvo da možemo na ovaj način da predstavljamo srpski fudbal u Evropi. Raduje nas i daje nam samopouzdanje i način na koji smo došli do ovde i kako smo se predstavili u svim utakmicama do sada, a ovo će biti jako dobra prilika da nastavimo u ritmu kao i do sada. Ovo je nokaut faza i želimo da se pokažemo u najboljem svjetlu i zato ne potcenjujemo protivnika. Uzeli smo sedam bodova, mogli smo još, ali je važno da svaku utakmicu pošaljemo poruku kakav fudbal želimo da igramo i nekad nam za taj trud dođe nagrada, nekada ne", rekao je Damjanović.

"Ekipa smo koja postiže dosta golova i naša ideja fudbala je da što više i što češće imamo loptu u nogama i iz toga stvaramo šanse za nas. Ono što je važno jeste da naši igrači mogu na pravi način da se predstave u Evropi, a među nama su neki od najboljih igrača Lige konferencije. Ti mladi momci su na ovaj način predstavljeni u Evropi i oni su budućnost srpskog fudbala i srpske reprezentacije. Ne možemo da računamo na nekoliko igrača, ali je forma ostalih igrača dosta dobra", dodao je trener TSC-a.

Prema njegovim riječima, meč protiv Crvene zvezde u Bačkoj Topoli bio je dobra priprema za Jagjeloniju.

"Na pripremama smo odigrali tri dosta dobre utakmice sa evropskim timovima, takođe utakmica sa Crvenom zvezdom je bila dobra priprema, protiv ekipe koja igra Ligu šampiona i igrači su vidjeli da mogu da igraju ozbiljan fudbal protiv tako renomiranog protivnika kao što je Crvena zvezda. Što se tiče taktike nemamo velike promjene, mi se adaptiramo na sve promjene u igračkom sastavu i daćemo svoj maksimum, a težićemo kao i uvijek do sada da igramo naš fudbal, da budemo hrabri. Što se tiče Jegalonije, mislim da je protivnik dosta dobro organizovan u fazama napada, dobro koriste napadače i dosta su opasni pred protivničkim golom. Složeni su i disciplinovani kada nemaju loptu i ostavljaju malo prostora protivniku"

Vidi opis Poslednji srpski klub u Evropi izlazi na teren: "Protiv Crvene zvezde smo vidjeli da možemo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Meč nokaut faze Lige konferencije između TSC-a i Jagelonije na programu je u četvrtak 13. februara 2025. godine, sa početkom u 18:45. Obezbijeđen je direktan televizijski prenos ovog susreta na programima TV Arena sport 1 Premium i RTV 2.