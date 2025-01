Krilni napadač Žoao Grimaldo napušta Partizan i seli se na pozajmicu u Meksiko.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan riješio je najveći problem koji je imao u igračkom kadru ove zime - klub iz Humske napustiće Peruanac Žoao Grimaldo (21) koji u crno-bijelom dresu nije pokazao apsolutno ništa. Iako je ljetos stigao kao pojačanje za evropske mečeve, ispostavilo se da krilni napadač ne može da se izbori za minute ni u Superligi Srbije, pa se njegovom odlasku raduju svi.

Za sada je to samo privremeno, ali se u Humskoj nadaju da će Grimaldo u Meksiku pokazati talenat. Priliku za to će imati u dresu Huareza, koji će po pisanju "MozzartSporta" platiti 100.000 evra za pozajmicu. Nakon toga će moći i da ga otkupe, a cijena bi bila oko 1.830.000 evra - djeluje da bi to bio idealan scenario jer bi u tom slučaju Partizan čak i zaradio na potpunom promašaju.

Žoao Grimaldo je prije nekoliko mjeseci stigao u Humsku iz Sporting Kristala, a klubu iz Perua za njegove usluge plaćeno je 1.400.000 evra. Na terenu nismo imali priliku da vidimo što, kao ni zašto je prije dolaska u Evropu postao standardan reprezentativac svoje zemlje. U Srbiji je djelovao nezainteresovano i previše neozbiljno za bilo kakav ozbiljan nivo fudbala.

Izvor: MN Press

Sada će imati priliku da se dokaže na drugom kraju svijeta, ali bliže kući, što bi možda moglo da mu prija. Saigrač, ali i rival za mjesto u timu biće mu Puma Rodrigez, kojeg je Crvena zvezda prije nekoliko mjeseci pozajmila u Meksiko. Vladan Milojević je procijenio da fudbaler iz Paname nije dovoljno dobar za crveno-bijele i da ne može da pomogne u Ligi šampiona, pa je rastanak bio logična stvar. Slično je i sa Partizanom, koji "precrtanog" Peruanca pušta na pozajmicu.

Grimaldo je u Partizanu odigrao ukupno deset mečeva, ali bez konkretnog učinka na njima. Pet puta je nastupio u Superligi, po dva puta u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Konferencijsku ligu, a jednom je bio na terenu u Kupu Srbije. Na terenu je proveo ukupno 289 minuta, bez gola i asistencije. Nijednom na terenu nije bio duže od sat vremena.

(MozzartSport/MONDO/Dušan Ninković)