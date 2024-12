Fudbaler Partizana trenutno je u hladnim odnosima sa klubom i vjerovatno će ubrzo napustiti Beograd.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan poslednjih mjeseci pokušava da se izbori sa brojnim problemima, a u poslednjih nekoliko dana pojavio se novi i to potpun neočekivani. Nakon što je tokom većeg dijela sezone bio standardan u timu crno-bijelih, Kervin Arijaga je ušao u sukob sa klubom, ispao iz rotacije i vjerovatno zakoračio kroz izlazna vrata u Humskoj.

Centralni vezni fudbaler u Stanojevićem, odnosno štoper u Miloševićem mandatu sada nema nikakav odnos sa Markom Jovanovićem koji je do kraja godine prinudno rješenjena mjestu šefa stručnog štaba. O tome je vršilac dužnosti na klupi Partizana već dva puta govorio, a sada se oglasio i snažni fudbaler koji poslednjih nekoliko treninga crno-bijelih uglavnom gleda sa distance.

Oglasio se Arijaga!

Reprezentativac Hondurasa Kervin Arijaga oglasio se na Instagramu, gdje je okačio "stori" koji bi mogao da bude posvećen trenutnoj situaciji u klubu. On je propustio prethodni meč Partizana, propustiće i sledeći, a vrlo je moguće i da je završio karijeru u crno-bijelom dresu jer je ponašanjem ostavio loš utisak na stručni štab.

"Bog mi uvijek šapuće: ‘Nemoj da odustaneš pošto najbolje tek dolazi"", napisao je Kervin Arijaga na storiju. Njegova poruka pojavila se nekoliko sati nakon što je vršilac dužnosti šefa stručnog štaba Partizana Marko Jovanović istakao da takav profesionalizam nikada nije video.

Šta se zapravo desilo?

Partizan u ovom trenutku uopšte ne računa na reprezentivca Hondurasa, jer je kršio klupsku disciplinu! "Arijaga je napravio takav disciplinski prekršaj kakav nisam doživio ni kao igrač ni kao pomoćni trener. Desilo se to dan uoči meča sa IMT-om. Što se mene tiče, on je završio sa ovim dijelom sezone. Rekao sam to i čelnicima kluba posle treninga, objasnio sam šta se dogodilo i na njega ne računam za meč sa Radničkim. Igračima je teško palo, pričao sam i sa kapitenom Aleksandrom Jovanović, pa sam i ostalima rekao šta sam imao", rekao je Marko Jovanović u razgovoru sa novinarima.

Tokom većeg dijela treninga Partizana u srijedu Kervin Arijaga uopšte nije radio sa ekipom. Zanimljiva je bila i jedna scena u kojoj je samo sjedio na malom golu pored ograde, smijao se i gledao kako njegovi klupski drugovi treniraju pod nadzorom Jovanovića. On nije bio dio nijednog od dva tima koji su igrali, iako su se na terenu u tom trenutku nalazili čak i igrači koji nisu u prvom planu i već nedeljama ne dobijaju šansu. Vjerovatno je i takav stav zasmetao Jovanoviću.

"Mora da shvati da je profesionalac, da igra u velikom klubu, da je plaćen od strane kluba i namjerno to govorim. Takve slučajeve neću tolerisati, dokle god sam ja ovde, a tu sam još tri ili četiri dana. Njegovo ponašanje je nedopustivo. Ja sam dijete kluba, ovde sam od svoje 12. godine, prošao sam svašta, sad smo u periodu tranzicije i borimo se sa svim i svačim i onda nam se to desi. Pričaću detaljnije o tome posle meča u Nišu, na klubu je da preuzme dalje korake", zaključio je Marko Jovanović.

Puklo prije nekoliko dana!

Navodno, kompletan problem na relaciji Partizan - Arijaga nastao je zbog novca. Kao i ostatak tima, Kervin Arijaga je pred meč protiv Radničkog iz niša dobio polovinu plate, što mu je zasmetalo. Novi stručni štab je procenio da nije u potpunosti fokusiran na fudbal, što se vidjelo i kroz greške protiv Spartaka iz Subotice, a zatim je doneta odluka da ostane na klupi. Momak iz Hondurasa to nije htio!

Kervin Arijaga nije bio u konkurenciji za tim protiv IMT-a, o čemu Marko Jovanović nije želio da govori posle tog kiksa. "O Arijagi ćemo pričati narednih dana, ne bih trošio riječi na njega. Imam svoje razloge. Momci koji su igrali umjesto njega bili su odlični, odbrana je bila fantastična sem tog gola...", rekao je trener Marko Jovanović.

Djeluje da će mandat u Partizanu Kervin Arijaga završiti sa 21 utakmicom i dvije asistencije. Stigao je na insistiranje Aleksandra Stanojevića koji ga je vidio kao pojačanje u veznom redu, dok je kod Sava Miloševića prekomandovan u poslednju liniju i sasvim pristojno je igrao na mjestu štopera.