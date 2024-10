Stevan Jovetić vraća se na "Kardif siti" nakon 13 godina.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Kapiten je jedini crnogorski fudbaler koji je igrao protiv Velsa u Kardifu 2. septembra 2011. godine, postigao je sjajan gol u prvom porazu Crne Gore u tom kvalifikacionom ciklusu (2:1, i to u 5. meču) - porazu koji je usporio, ali ne i zaustavio put naše selekcije ka baražu za veliko takmičenje, jedinom do sada.

"Sigurno da se sjećam, mislim da mi je to bila prva puna utakmica nakon pauze zbog povrede, postigao sam gol, jesmo izgubili ali su to bile naše najbolje kvalifikacije u istoriji", kazao je Jovetić, tada napadač Fiorentine, sada već iskusni 34-godišnjak u dresu kiparske Omonije.

Vels je prošlog mjeseca pobijedio Crnu Goru u Nikšiću 2:1.

"Čeka nas teška utakmica, igrali smo skoro s Velsom, s ozbiljnom reprezentacijom, biće sada još teže na njihovom stadionu. U Nikšiću nismo imali sreće, bila je čudna utakmica, u prva tri minuta smo primili dva gola, nije bilo lako vratiti se mentalno, na teškom terenu. Uspjeli smo, stvorili puno šansi, pogodili prečku i stativu, zaslužili mnogo više", ističe kapiten crnogorskog tima.

Tri utakmice - tri poraza, u ciklusu u kojem se naša selekcija potajno nadala da može da napravi rezultat koji bi je približio velikom takmičenju. Kakvi su sada motivi, očekivanja i ciljevi?

"Prije početka smo imali mnogo veće cilje, nažalost oni više nisu realni. Nikad ne tražim albiije, ali nije lako bez pet, šest, sedam fudbalera, i u takvim okolnostima bilo je dobrih utakmica, mimo one na Islandu. Takođe, igrali smo sa vrlo ozbiljnim reprezentacijama, nažalost nismo imali ni sreće. Motiva nikad ne nedostaje, sada smo motivisani da izvučemo što više do kraja, da osvojimo neki bod, vidjećemo da li će i za šta to biti dovoljno".

Velšani, na drugoj strani, bez poraza pod Kregom Belamijem, sa pobjedom i dva remija, a sjutra hendikepirani bez sjajnog Brenana Džonsona, momka koji je igrajući za Totenhem i reprezentaciju Velsa postigao sedam golova na posljednjih sedam utakmica.

"Svi koji igraju su dobri igrači i ne volim da pričam o pojedinicima, ali OK - biće nam lakše bez njega. I mi, međutim, imamo puno problema", odgovorio je Jovetić velškom novinaru.

Meč na stadionu "Kardif siti" igra se sjutra u 19.45 po lokalnom, sat kasnije po našem vremenu, a sudi Slovak Filip Glova.