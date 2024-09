Paolo Di Kanio isprozivao je srpskog napadača Dušana Vlahovića zbog proslave gola.

Izvor: Daniele Buffa / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović počeo je opet da trese mreže. Posle golgeterskog posta koji je trajao oko mjesec dana ponovo je pokazao šta umije. U pobjedi Juventusa protiv Đenove (3:0) postigao je dva gola. Posle drugog pogotka je imao proslavu zbog koje su mnogi počeli da ga prozivaju.

Kada je pogodio gol prvo je podigao prst i mahao lijevo desno kao znak "ne", a onda je spojio šaku i tako gestikulirao onima koji ga javno kritikuju da je to poruka za njih. Nije se to dopalo svima, pa se tako posle svega oglasio i bivši italijanski napadač Paolo Di Kanio kome je smetala proslava Srbina.

"To je nešto što rade mali igrači. On je odličan fudbaler, ali pokazuje da nije veliki igrač kada radi takve stvari. Samo hoću da kažem da takav stav ne pripada nekome ko je veliki igrač. Dao je gol iz penala i to je okej, jer nije lako postizati golove. Onda je dao još jedan, ali je to uradio protiv Đenove tima koji je među gorima u ligi", rekao je Di Kanio za "Skaj sport".

Pogledajte 00:48 Dušan Vlahović gol za Juventus Izvor: Arena Sport

Imao je i posebnu poruku za srpskog napadača. "Nije dao dva gola protiv nekog direktnog rivala. Da je to uradio, imalo bi drugačiju vrijednost. Nosi dres velikog kluba, ne igra za Pineto već za Juventus i preziva se Vlahović. Daj dva gola direktnom rivalu i onda možeš da budeš arogantan. Ovako se ljudi uvrijede. Kad to uradiš protiv Đenove, izgleda više kao prijateljska utakmica nego kao takmičarska", dodao je Di Kanio.

Vlahović je trenutno među najboljim strijelcima u Seriji A, postigao je četiri gola koliko imaju i Kristijan Pulišić, Mateo Retegi, Patrik Kutrone i Markus Tiram.