Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela vjeruje u prolaz tima u drugu fazu.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde u srijedu od 21 čas igraju revanš meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Bode Glimta. U prvom meču norveški tim je pobijedio sa 2:1, a sada je sportski direktor crveno-bijelih Mitar Mrkela pričao o tom meču. Prvo je gostujući na "TV Prva" podržao akciju navijača koji su pozvali da se na meč dođe u dresovima.

"Podržali smo akciju navijača, pa sam i ponio dres sa sobom i poklanjam vam dres Crvene zvezde ovom prilikom. Mi igramo utakmicu plej-ofa za Ligu šampiona. Posljednjih sedam godina smo učesnici evropskih takmičenja grupne faze i Lige Evrope i Lige šampiona i jurimo tu četvrtu Ligu šampiona u srijedu. Želimo da se plasiramo i održimo kontinuitet učešća u tom takmičenju jer nije malo igrati četiri puta u najjačem takmičenju, a ispred sebe imamo jakog protivnika, Bode Glimt, koji je iskoristio prednost domaćeg terena, a igrali smo na vještačkoj podlozi. U Norveškoj samo dva tima igraju na prirodnoj travi, a taj teren i podrška je bio njihova velika prednost. Naša podloga je prirodna i želimo da uz pomoć pune Marakane izborimo četvrtu Ligu šampiona", poručio je Mrkela.

Razlika u dva terena i dva stadiona je ogromna. Vidjećemo kako će se sada Bode prilagoditi na uslove u Beogradu. U Norveškoj je i Murinjova Roma imala jedan ozbiljan poraz...

"Razlike između pomenutih podloga su ogromne. Vidjeli smo utakmice na drugim terenima, Galatasaraj je gostovao Jang Bojsu i 3:2 su pobijedili Jang Bojsi koji su mogli da daju mnogo više golova. Roma protiv Bode Glimta izgubila je 6:1. Ja ne volim da tražim opravdanje za poraze, nije do terena već do nas samih. Mi smo se adaptirali na taj teren i mogli i do boljeg rezultata. Ima dva poluvremena, prvo poluvrijeme u Norveškoj i drugo u Beogradu. Na našem stadionu su padali i veći protivnici, a uz veliku energiju sa tribina prenijete na teren nadam se da ćemo zajedno proslavljati prolaz u Ligu šampiona", rekao je sportski direktor Zvezde.

Što se tiče prednosti, smatra Mrkela da ih Crvena zvezda ima dosta.

"Naša prednost... Ja se uzdam u kvalitet Zvezdine ekipe, stručni štab i punu Marakanu. Prednost Bode Glimta je što igraju 20. utakmicu šampionata i u boljoj su formi nego mi. Mi ćemo za sedam dana biti spremniji i organizovaniji jer je nama svaki dan važan, a pripreme smo igrali bez većine igrača koji su bili na reprezentativnim okupljanjima i skupljali se u talasima, pa su neki došli pred samo prvenstvo. Bilo je i povreda, a sve sada polako liježe pa mislim da ćemo biti u optimalnom stanju za Bode Glimt", rekao je on.

Dotakao se i pojačanja. I dalje ima nekih deficitarnih pozicija u sastavu.

"Dolasci se spremaju non-stop. Mi u svakom trenutku sa našim skauting timom radimo na tome da imamo rješenje za svaku poziciju u svakom trenutku. Trenutno ne razmišljamo o pojačanjima, sve karte su bačene na Bode Glimt. Ako bude odlazaka poslije, tada ćemo pričati o pojačanjima. Mi smo prvi sa tri pobjede i jednim remijem. Kako odmiče sezona sve smo bolji, protiv Čukaričkog smo bili veoma dobri i trend rasta forme će biti uzlazan i u narednim nedjeljama. Imali smo povrede Olajinke, Glazera, Ivanića... Svi su u ovom trenutku spremni da igraju za Crvenu zvezdu."

Ako ne bude igrala Ligu šampiona sigurno će Crvena zvezda igrati Ligu Evrope.

"Mi smo klub koji se desetak godina ozbiljno sprema i raste. Mi smo porasli i organizaciono i infrastrukturno i ulagali u tim sve više. Imamo vrijedan tim, za naše igrače postoje milionske ponude i neke smo prihatili, a neke odbili. Mi smo svake godine uprkos odlascima pogađali sa igračima i bivali jači nego ranijih godina. Da svi dođu u dresovima, uz naš kvalitet, želju i spremnost jer je važno da stadion bude pun pošto je to presudan faktor, bio i biće u narednom periodu", za kraj je rekao Mitar Mrkela.