Bajern je odlučio da će novi trener biti Julijan Nagelsman. Da, dobro ste pročitali.

Tomas Tuhel na kraju sezone napušta Bajern, a već dugo se spekuliše o tome ko će ga naslijediti. Spominjali su se Ćabi Alonso, Žoze Murinjo, Roberdo de Zerbi i Unai Emeri pojavljivalo se i ime Zinedina Zidana, međutim sada njemački "Skaj" prenosi da je Bajern odlučio da za novog trenera postavi Julijana Nagelsmana!

Po kvalitetu to nije iznenađenje, ali jeste zbog toga što je Nagelsman dobio otkaz usred sezone - i to dok su rezultati bili dobri - baš kako bi Tomas Tuhel postao novi "šef". Bio je to katastrofalan potez rukovodstva na čelu sa Oliverom Kanom i Hasanom Salihamidžićem, a ruku pomirenja Nagelsmanu trebalo bi da pruži novi direktori, prije svih Kristof Frojnd koji je procijenio da je mladi Njemac najbolje moguće rešenje.

Nagelsman je inače selektor Njemačke koji je pristao na ponudu Saveza samo do kraja Evropskog prvenstva 2024, naglašavajući da posle toga želi da se vrati u klupski fudbal. Ipak, Savez je toliko zadovoljan njegovim radom da ga ubjeđuju da sprema ekipu i za naredni Mundijal, što znači da će sada Bajern morati u "klinč" sa njima.

Nagelsman inače ima samo 36 godina i već bogato iskustvo jer je radio u Hofenhajmu, Lajpcigu i potom je u Bajernu dobio šansu od 2021. godine. U svojoj prvoj sezoni osvojio je titulu, a zatim mu je u drugoj to "pravo uskraćeno" jer je usred martovske pauze zbog mečeva reprezentacija dobio otkaz. Strahovali su tada u rukovodstvu Bajerna da će ispasti iz Lige šampiona jer je bilo malih problema na relaciji sa igračima, a ispostavilo se da dolazak Tuhela to nije promijenio.

Štaviše, jedva su došli do titule zahvaljujući kiksu Dortmundu u poslednjem kolu, dok su svakako ispali u četvrtfinalu Lige šampiona od kasnijeg prvaka Mančester sitija.