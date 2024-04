Poznati fudbaler Senijad Ibričić pominjao ženu i dijete glavnog arbitra, dok mu je prijetio pred meč protiv Borca iz Banjaluke.

Izvor: LOUISA GOULIAMAKI / AFP / Profimedia

Prije nekoliko nedelja, tokom meča četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, čelnici Sarajeva ušli su na teren stadiona Koševo i prekinuli utakmicu protiv Borca, koji je u tim trenucima imao rezultat koji ga vodi u narednu fazu takmičenja. Meč je na kraju registrovan službenim rezultatom, takmičenje je nastavljeno dalje, a gotovo svim odgovornim licima u fudbalskom klubu Sarajevo podijeljene su oštre kazne. Jedan od njih je i sportski direktor Senijad Ibričić, nekada uspješni fudbaler i internacionalac.

Ovih dana se mediji u Bosni i Hercegovini bave kaznama za aktere, pošto su u javnost dospjeli detalji odluke da Ibričić bude novčano kažnjen sa 3.000 konvertibilnih maraka, odnosno sedam mjeseci suspenzije. Navodno, on je glavnom arbitru Mateu Musi prijetio još prije utakmice, kada je pominjao njegov posao van fudbala, njegovu suprugu i njegovo dijete!

"Senijad Ibričić je prije početka revanš utakmice četvrtfinala Kupa BiH, takmičarska sezona 2023/24, između FK Sarajevo i FK Borac Banja Luka, igrane dana 13. 03. 2024. godine, na način da je oko 16 sati ušao u svlačionicu za službena lica utakmice, sudije i glavnom sudiji utakmice se obratio riječima 'Je li te stid, znaš li gdje si došao? Znam gdje radiš, znam šta ti žena radi, znam da imaš jedno dijete, zato pripazi kako danas sudiš, znam sve o tebi!', nakon čega se udaljio iz svlačionice, te je na prethodno opisan način upotrijebio prijetnju radi vršenja pritiska na službeno lice utakmice", navodi se u saopštenju Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Pored sportskog direktora Ibričića koji je dobio sedam mjeseci suspenzije kažnjeni su predsjednik FK Sarajevo Ismir Mrvić i to jednogodišnjom suspenzijom, odnosno prvi trener tima simon Rožman koji će biti van fudbala na tri mjeseca. Sarajevu je oduzeto tri boda, a moraće i da plati 22.000 maraka zbog napuštanja utakmice protiv Borca i to u poslednjim sekundama meča. O odluci koja je dostavljena javnosti oglasio se i Ibričić.

"Ne želim komentarisati izjave čovjeka koji je sudio utakmicu na Koševu, pogotovo jer sam pravu istinu napisao u izjavi za Disciplinsku komisiju FSBiH. Uvjeren sam da će i ta izjava dospjeti u javnost. Kako bi se utvrdila prava istina, tek onda molim javnost da sama donese svoj sud. Dodao bih i to kako sam porodičan čovjek i sa nekim stvarima se nikad ne bih igrao. Ono što želim svojoj djeci, želim i drugoj i apsolutno je bespredmetno i nepotrebno komentarisati ovakve navode. Očekujem da će FSBiH, po okončanju postupka, javnosti dostaviti i moju izjavu na sva dešavanja. Do tada, neću se više oglašavati na ovu temu, pogotovo jer je fokus isključivo na igrama FK Sarajevo i ono što se dešava na terenu, to je u ovom trenutku najbitnije", istakao je nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Senijad Ibričić je karijeru počeo u Podgrmeču, a zatim je u Hrvatskoj nastupao za Zagreb i Hajduk iz Splita. Uslijedili su Lokomotiva iz Moskve, pozajmice u Gazijantep i Kasimpašu, transfer u Erčijespor, pozajmica u Vardar, pa Karšijaka, Sepahan, Koper i Domžale gde je završio karijeru 2022. godine.

Svojevremeno je Senijad Ibričić odigrao 12 mečeva za mladu i 44 meča za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon igračke karijere upustio se u funkcionerske vode, ali će njegov prvi posao u ulozi direktora biti obilježen incidentima koji su se dogodili u Sarajevu.