Emanuel Adebajor je konačno otvorio dušu o potezu koji je i dan-danas kontroverzan.

Kada se Mančester siti tek probijao na transfer tržištu u Engleskoj jedno od najvećih pojačanja bio je Emanuel Adebajor. Napadač iz Togoa je kao jedan od najboljih fudbalera Arsenala prešao u redove Sitija, a navijači mu to nikada nisu oprostili.

Dolio je ulje na vatru kada je posle transfera vrijednog 25,5 miliona funti postigao gol za pobjedu od 3:1 na "Etihadu" protiv Arsenala, a uz to je otrčao do tribine sa gostujućim navijačima i proslavio je to pred njima. Odmah su ga zasuli objektima sa tribine, posle toga je suspendovan na dva meča i dobio je novčanu kaznu,a konačno je objasnio zašto je uradio nešto tako kontroverzno.

"Mislim da navijači mogu da zaborave ono što se desilo 2009. godine kada sam pretrčao cio teren i proslavio pred njima. Danas ću sve objasniti. Mislim da nijedno ljudsko biće ne bi prihvatilo da mu pjevaju uvredjive pjesme o porodici, pogotovo o ocu i majci. Uradio bih sve za majku i oca. Sada je to iza mene, nadam se da su i navijači to ostavili u prošlosti. Svi volimo fudbal, a svako malo vidim tu proslavu na televiziji i na društvenim mrežama. Nadam se da je sada to svima smiješno i zato želim sve najbolje Arsenalu ove godine", rekao je Adebajor.

Posle Mančester sitija on je igrao za Real Madrid, Totenhem, Kristal Palas, Istanbul Basakšehir i Čakur Rizespor u Turskoj prije nego što je završio karijeru.