Posle sjajnih rezultata Đirone postavlja se pitanje da li oni i Mančester siti mogu zajedno Ligu šampiona.

Đirona je novi hit španskog fudbala, pobedila je Barselonu, prva je u Španiji i o njoj svi pričaju. Posle velikog uspeha ovog kluba na red je došla i priča o još jednoj temi. Da li Đirona i Mančester siti mogu da igraju zajedno u Ligi šampiona? Zbog čega se o ovome priča? Zato što ova dva kluba imaju iste vlasnike.

Ukoliko niste znali, Đirona je filijala Sitija i vodi je "City football group" još od 2017. godine i postoji saradnja između dve ekipe. S obzirom na to da Đirona igra fantastično i da je trenutno na putu ka plasmanu u elitno takmičenje mnoge zanima kakva pravila važe u ovom slučaju. I kako stvari stoje, UEFA ne bi trebalo da pravi previše problema. Posebno pošto se slična situacija već dogodila sa Lajpcigom i Salcburgom.

Doduše, moraće pre svega toga da prođe dodatne provere i kontrole UEFA. Jedno od prvih pravila jeste da Siti mora da smanji uticaj na filijalu. Dobra vest za njih je ot što nemaju 50 i više odsto udela u vlasništvu, već 47 odsto. Ono što bi mogao da bude problem jeste to što je bratPepa Gvardiole, Pere Gvardiola, predsednik uprave kluba. Ukoliko dođe do plasmana u Ligu šampiona verovatno bi on i ljudi koji su direktno povezani sa Sitijem morali da se sklone sa tih pozicija u španskom klubu. Uz to posebno bi se obraćala pažnja na transfere između dva kluba.

Pere i Pep Gvardiola sa predstavnicima Sitija

Dakle, ukoliko i Đirona i Mančester siti na kraju sezone završe u Ligi šampiona UEFA će obaviti dodatne kontorle poslovanja. Podsećanja radi, Siti se trenutno suočava sa 115 optužbi za finansijske malverzacije, suđenje je zakazano, ali "građani" bez problema nastavljaju takmičenje u Premijer ligi.