Bosna i Hercegovina večeras od 20.45 u Zenici igra protiv Portugala u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i njihov novi selektor Savo Milošević poručuje da "ne bi bio zadovoljan bodom", međutim jasno je da će se ipak za sve pitati jedan od najboljih fudbalera u istoriji Kristijano Ronaldo.

On je u centru pažnje i pre nego što je počela utakmica, tako da su ga mnogi čekali za fotografiju, a samo odabrani su imali čast da je i dobiju. Menju njima su deca reprezentativaca Miralema Pjanića i Edina Džeka, ali i deca Gorice Dodik, kćerke predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i sestre predsednika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vica Zeljkovića. Neočekivano, zbog toga se digla velika bura kod komšija...

Ni ovoga puta nije moglo da prođe bez političkih provokacija na društvenim mrežama, pa prema pisanju sarajevskog portala "Klix" - jedan pratilac Gorice Dodik je "provocirao" na Instagramu. "Ne bi ga ni videla da nisi u Federaciji. Za koga navijaš? Iskreno od srca, ne ljutimo se", napisao je jedan njen pratilac.

"Ne bi on došao da vam Srbin nije na čelu Saveza, a i selektor vam je Srbin. A ja navijam za Srbiju", napisala je Gorica Dodik posle čega je dobila mnogo još uvreda i zbog toga je ugasila i obrisala većinu komentara na svojoj objavi.

"Od sada, pa nadalje i ubuduće na blok idu odmah svi koji mi bilo kakve komentare ostave, da li ispod slike ili u inbox, a koji se odnose na 'suživot' naroda u BiH. Ne zanima me šta mislite isto kao što ni vas ne treba da zanima moje mišljenje u vezi toga. Ne mrzim nikoga niti gledam ko se kako zove, ali na svoje ne dam i nemojte me čačkati. Uživajte u toj količini mržnje koje imate u sebi u izobilju ako vam to predstavlja toliko zadovoljstvo, ali ego šiljite na nekome drugom. Prijatno!", napisala je Gorica Dodik na svom Instagramu i podelila grozne uvrede i pretnje koje su joj slali.

