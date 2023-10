Srpski trener Vladimir Jovanović pojasnio je zašto je došlo do rastanka sa klubom u Estoniji.

Srpski futsal trener Vladimir Jovanović dobio je otkaz u Estoniji, u višestrukom šampionu Vimsiju, pošto je na svom privatnom profilu na Fejsbuku čestitao rođendan predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Njegova kratka čestitka objavljena 7. oktobra na 71. Putinov rođendan, dočekana je "na nož" u cijeloj Estoniji i zbog delikatne političke situacije na Baltiku, klub je odlučio da raskine ugovor sa njim.

Sve što je Jovanović napisao bilo je: "Živi dugo, imenjače. Srbi i Rusi, braća zauvijek", ali je to zasmetalo njegovom klubu. Neko ga je "prijavio" i zbog pritiska javnosti, direktor Andrej Golovin je odlučio da ga smijeni, a sada Jovanović ističe da želi da svi saznaju cijelu istinu o ovom događaju.

"Vidio sam u subotu da je Vladimiru Putinu rođendan i spontano je sve bilo. Znam kako oni u Estoniji razmišljaju na tu temu, ali opet razmišljam - demokratska zemlja i demokratske vrijednosti. Nikog nisam vrijeđao ili pozivao na nasilje, prosto je čovjeku bio rođendan. Znate da u Srbiji mnogi na Srbe i Ruse gledaju kao na braću. Samo sam čestitao rođendan čovjeku kao što bih čestitao i vama. Nikakva ružna konotacija nije postojala", kazao je Vladimir Jovanović za srpski "RT".

"U roku od 10 minuta me je zvao predsjednik kluba Andrej Golovin i rekao 'molim te obriši, biće loše i za tebe i za klub'. Ništa sa lošom namjerom to nije rekao, nego on zna kako stvari funkcionišu, htio je da mi pomogne. Obrisao sam objavu, ali 'printskrin' je otišao u FS Estonije. Znam od koga je i otišlo, poznajem ga odlično, ali neću da cinkarim. Zvali su predsjednika kluba i rekli da zbog stava države prema cijeloj situaciji i zbog toga kako se Estonija ophodi prema Rusiji, zatraženo je da dobijem otkaz momentalno. Neću predsjedniku da pravim problem, on je Rus. Čovjek mi se izvinio, bio je pred plakanjem, pitao je šta mi je to trebalo, ali to je bilo spontano".

Posle svega, Jovanović, koji je od decembra vodio pomenuti estonski klub, momentalno se spakovao i vratio u Beograd, a posle svega ostaje žal jer je sa predsjednikom kluba odlično sarađivao. Ističe ipak da ga boli što ne postoji pravo na slobodu mišljenja, kako bi očekivao od Estonije.

Ne krivim ih ni za šta, politika je prosto iznad sporta što je tužno i žalosno. Sramotno je da te u roku od 20 minuta osude bez pitanja, saveta ili manje sankcije, bez opomene. Što je nešto što bih ja možda učinio nekom ovde ko ne zna kako stvari funkcionišu u mojoj zemlji. Ali ne može meni niko da zabrani javno mišljenje ako ne vrijeđam ili ne pozivam na nasilje. Šta mene briga da li neko čestita rođendan Bajdenu ili Zelenskom? Ne može niko da zabrani ni meni ni njima da kaže svoje mišljenje.", naglasio je Jovanović.