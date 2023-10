Mitar Mrkela pričao je o Crvenoj zvezdi, Ligi šampiona, tituli u Superligi, pojačanjima...

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda igra ponovo u Ligi šampiona, posle četiri godine najjače evropsko takmičenje biće na "Marakani". Rival je Jang Bojs i pre te utakmice sportski direktor kluba Mitar Mrkela pričao je o svemu tome. Kako o utakmici sa švajcarskim timom, tako i o Superligi, pojačanjima, elitnom takmičenju...

Ističe da su svi spremni za večerašnji duel (21h). "Spremni smo, ovo nam je treće učešće u Ligi šampiona, ukupno sedmo u evrokupovima. Radili smo naporno da se za ovo spremimo, imamo dobar tim koji je pokazao da igra dobar fudbal, imamo i dobrog trenera. Tu je dosta novih igrača, pa je potrebno vreme da se stvari slože, ali naše ambicije ostaju velike, kako u domaćem šampionatu, tako i u Evropi, želimo da ostanemo tamo i na proleće ili u nokaut fazi Lige šampiona ili u Ligi Evrope", rekao je Mrkela u jutarnjem programu "RTS-a".

Zvezda je pre četiri godine do grupne faze došla tako što je u poslednjem kolu kvalifikacija dobila upravo Jang Bojs. "Tradicija može da ima ulogu, mada na kraju uvek verujem u kvalitet koji mi imamo u ovom trenutku. Imamo iskustvo od pre nekoliko godina gde smo vodili, dominirali, iako su mečevi završeni remijima. Imamo Rodića i Degeneka koji su igrali te mečeve, iz Jang Bojsa mislim da je bio samo Nsame i to ostavlja određeni trag u podsvesti. Protiv Sitija su momci pokazali kvalitet, verujem da uz pune tribine možemo do pozitivnog rezultata."

Ima samo reči hvale na račun protivnika. "Kao što su oni nas analizirali, tako smo i mi njih, nema nepoznanica ni as jedne ni sa druge strane. Imamo rešenje za ono što oni mogu da pokažu, kvalitetan su tim, pokazali su to i protiv Lajpciga, imaju ustaljenu igru od koje ne odustaju, napadačka su ekipa, mada smo i mi napadački opredeljeni. Želimo pobedu i biće to dobra utakmica, verujem u trijumf."

Dosta se priča o dvojici skupocenih pojačanja, Šerifu Endiaju i In-Bo Hvangu. "Treba im vreme, odigrali su po dve utakmice i normalno je to u fazi pravljenja ekipe, mi smo baš u toj fazi. Doveli smo 10 igrača, trenera, sve je to normalno. Biće bolje i bolje kako vreme bude odmicalo. Ne odustajemo od ciljeva koji su postavljeni pre početka sezone, to su uvek bili najviši ciljevi, jer je to obaveza Zvezde. I šampionska titula za koju verujem da ćemo uzeti, kao i ostanak u Evropi na proleće."

Za kraj se osvrnuo na grupu crveno-belih, ali i dešavanja u Ligi šampiona. "na papiru je Siti veliki favorit, najbolja ekipa na svetu, dominira u svakom meču. Lajpcig je takođe mlad tim, poletan, igraju moderan fudbal i svašta može da se očekuje u tom meču. Vidi se da su mnoge utakmice bile neizvesne, gledao sam mečeve Napolija i Reala i Kopenhagena i Bajerna, Danci su pokazali da i uslovno rečeno manji klubovi mogu da igraju, ali je kvalitet na kraju presudio", zaključio je Mrkela.

