Pročitajte sve detalje ugovora Aleksandra Mitrovića u Saudijskoj Arabiji gde će igrati sa Nejmarom, Sergejem i drugima...

Izvor: Arenasport TV /Printscreen

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović prelazi u Al Hilal iz Saudijske Arabije, potvrdio je najpoznatiji fudbalski "insajder" Fabricio Romano. Dugo je Fulam odolevao, ali nakon što je Mitrović danas izostao iz tima za duel sa Brentforom - nezvanično zbog povrede - stigla je potvrda da su na "Krejven kotidžu" prihvatili ponudu od 50 miliona evra. Na taj način, Mitrović će se u Al Hilalu pridružiti saigraču iz reprezentacije Srbije Sergeju Milinković-Saviću, Nejmaru, Rubenu Nevešu...

Mitrović potpisuje ugovor do 2026. godine, a prema informacijama koje su ranije objavljene - Mitrović će zarađivati 25 miliona evra godišnje. U pitanju je neto iznos, što će reći da će čak 75 miliona evra leći na njegov račun u naredne tri sezone, pod uslovom da ne promeni sredinu. Ukupno, čitav posao je vredan 125 miliona evra!

Na taj način, Aleksandar Mitrović zajedno sa Sergejem Milinković-Savićem postaje najplaćeniji srpski fudbaler, kao i jedan od najbolje plaćenih srpskih sportista. S obzirom na to šta je nedavno ispričao u podkastu "Alesto", jasno je da je Mitrović osetio da je dužan da se zahvali porodici zbog svih odricanja da bi postao fudbaler. Danas, kada je zreo fudbaler koji je ostvario većinu svojih snova, odlučio je da prihvati ponudu kakvu nikada više neće dobiti.

"Oni su dali sve za mene, a niko im nije garantovao za mene. Mogao sam da skrenem u loše društvo, bez naznaka da ću uspeti oni su žrtvovali svoje snove za mene. To me gura ceo život kada mi je teško. Pa ne mogu da budem, imam takve ljude koji su sve žrtvovali za mene. Kako da budem umoran, moja majka nije bila umorna radi od pola četiri do pola dva, spremi domaći, vozi te na trening, nije stala ceo dan. Ćale radi ceo dan. To su stvari koje su meni uvek u malom mozgu kada je teško i kažem ne mogu više. Kažem sebi nije realno čoveče...", zaključio je Mitrović.

Mitroviću sada sledi odlazak u Pariz gde će odraditi lekarske preglede pre potpisa za Al Hilal, a navodno je veliki uticaj na njegovu odluku imala i supruga Kristina sa kojom ima troje dece. Podsetimo, Mitrović je prethodno ponikao u Partizanu, a igrao je još za Anderleht, Njukasl i Fulam.

BONUS VIDEO: