Ponuda Ajaksa za defanzivca Josipa Šutala nije zadovoljila klupske čelnike Dinama iz Zagreba.

Hrvatski šampion Dinamo ima u planu da tokom ljeta zaradi preko 50 miliona eura, a važan dio tog plana je i odlazak stadanrdnog štopera Josipa Šutala (23). Reprezentativac Hrvatske jedan je od najcjenjenijih igrača u regionu, ali Zagrepčani su odbili ponudu tešku 18.000.000!

Po navodima hrvatskih medija, ponuda od 18 miliona eura plus bonusi koju je poslao Ajaks nije dovoljna da odbrovolji čelnike Dinama. Oni planiraju da Šutalo donese u klupsku kasu 25 miliona eura, a kako mladi defanzivac ima ugovor do 2028. godine jasno je da im se ne žuri sa prodajom do kraja ovog ljeta.

Pored Ajaksa, za Šutala je prethodnih dana bila zainteresovana i Fiorentina, koja je navodno pripremila 12 miliona eura. Ta ponuda je još manje zanimljiva Dinamu iz Zagreba, a čini se da ni RB Lajpcig ni Čelsi više nisu u opticaju za štopera, iako su prethodnog ljeta nudili čitavih 20.000.000 eura!

U međuvremenu je Šutalo postao standardan reprezentativac Hrvatske. Prethodne jeseni bio je dio nacionalnog tima na Mundijalu u Kataru, a do sada ima osam mečeva u seniorskoj selekciji. Za Dinamo Iz Zagreba, čiji je član od 14. godine, odigrao je 84 meča, dok je 26 utakmica sakupio na pozajmici u Istri. Sa timom iz Zagreba osvojio je tri titule.

