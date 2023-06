Zlatan Ibrahimović i Oguči Onijevu imali veliki sukob prije desetak godina kada su zajedno bili u Milanu i do danas je to jedini igrač koji je na taj način smio da izazove Šveđanina.

Švedski napadač Zlatan Ibrahimović zvanično je završio igračku karijeru u 42. godini pošto se od fudbala oprostio u nedelju u meču poslednjeg kola Serije A protiv Verone. Iako je Ibrahimović dugo pričao da želi da ostane u fudbalu, da će čak igrati i na Evropskom prvenstvu 2024. godine, jasno je da ga tijelo više nije slušalo i da je morao da odustane, pa će tako sport ostati bez jedne od najvećih legendi 21. veka.

Igrajući za Malme, Juventus, Inter, Barselonu, Milan, Pari Sen Žermen, Mančester junajted i L.A. Galaksi, Ibrahimović je postigao čak 511 golova, a iza njega ostalo je možda još više anegdota. Jedna od njih opisana je i u Zlatanovoj autobiografiji gdje je otkrio da je imao fizički sukob sa saigračem Ogučijem Onijevuom iz Milana.

"Imao sam problema sa Ogučijem Onijevuom, igračem iz mog tima. Amerikanac, veliki kao kuća, izgledao je kao bokser teškaš, imao je 196 centimetara i preko 100 kilograma. Nije mogao da me smisli. Rekao sam saigraču iz tima da će se nešto mnogo zaje**no dogoditi sa njim, osjetio sam", napisao je u knjizi Zlatan Ibrahimović podsjećajući na tuču sa jedinim fudbalerom koji je mogao sa njim da izađe na kraj.

"Optužio me je da sam mu nešto dobacivao, ali to nije bila istina. Pa me je ućutkivao pokazujući prstom... Pa je onda opet to uradio, a meni bijelo pred očima. Nisam rekao ni riječ... Taj go**r je onda saznao kako se ja nosim sa tim stvarima. Sledeći put kada je dobio loptu na treningu, potrčao sam ka njemu startovao sam sa obije noge. Vidio me je i skočio je, pa sam ga udario glavom i onda smo skočili jedan na drugoga. Htjeli smo jedan drugome da otkidamo ruke i noge koliko smo navalili. Bilo je brutalno, prevrtali smo se, udarali i nabijali koljenima. Bili smo ljuti i bijesni, kao borba na život ili smrt".

Ibrahimović je ispričao da su ih potom saigrači zaustavili, a nakon što je nalet adrenalina nestao, shvatio je da ga bole grudi. Odmah je otišao da to provjeri i saznao je da mu je Oguči Onijevu u tuči slomio rebro, pa nakon toga više nikada nisu imali slična zadirkivanja.

"Nisam to pročitao, čuo sam šta ljudi pričaju, neke stvari su istina, neke ne. Poenta je da smo imali raspravu koja je prerasla u fizički sukob i onda su nas saigrači razdvojili", kazao je Onijevu u jednoj emisiji da bi voditelji navaljivali da nastavi i otkrije sočne detalje: "To je završena priča, ne želim da počinjem novu kontroverzu i stavljam so na rane, desilo se, rekli smo stvari koje nismo trebali i možda nije trebalo tako da reagujem. Na kraju smo se izvinili jedan drugom, priznali da smo pogriješili i to je to".

U to vrijeme u svlačionici Maksa Alegrija u Milanu bili su igirači poput Kasana, Ronaldinja, Gatuza, ali čak ni oni sa velikim autoritetom poput Masima Ambrosinija nisu mogli da ih zaustave: "Pokušao sam da ih razdvojim, ali... To je bilo kao kada biste prstima pokušavali da otvorite zaključan gepek automobila. Nije bilo nikakvog pokreta, ništa se nije dešavalo. Tek onda sam shvatio da je i Đenaro Gatuzo bio ispod njih, ležao je dolje na travi Svi smo htjeli da igramo, pa je svaki trening bio borba na 'krv i nož'. Oni koji bi bili na klupi bili bi bijesni, svi smo htjeli da stalno igramo".

Onijevu je godinu dana mlađi od Ibrahimovića, ali je već šest godina u penziji. Igrao je još za Mec, Standard Lijež, Njukasl junajted, Tvente, Sporting, KPR, Čarlton, Šefild venzdej i Filadelfiju, ali je "slomljeno rebro Zlatana Ibrahimovića" i dalje najveća stvar u njegovoj biografiji.