Nije lako biti profesionalni fudbaler. Ne svodi se sve na glamur, veliki novac na računu, skupa kola, velike kuće... Ima i još nešto.

Bivši golman PSŽ i još nekoliko francuskih klubova Žerom Alonzo (50) pričao je za "Frans fudbal" otvoreno o seksu i masturbaciji, tokom profesionalne karijere, sa čime se sve sreo i kakve je sve savjete primao.

!Saigrači su rekli, ne diram djevojku dan prije meča. Ha, ha, ha... Treneri su nam stalno govorili da ne treba da gubimo nivo testosterona prije utakmice, pa da samim tim i da ne vodimo ljubav", počeo je razgovor Žerom Alonzo i nastavio:

"Dan prije utakmice nikada nisam želio da imam seks. Uvijek sam razmišljao o utakmici jer sam bio zabrinut iz hiljadu razloga. Samo sam želio da me ostave na miru. Umjesto da maštam o ženama, ja sam gledao dokumentarac o kitovima na Antarktiku."

Govorio je o tome kako se uzdržavao od vođenja ljubavi.

"Mislim da sam u svakodnevnom životu prilično dobroćudan čovjek, ali 24 sata prije meča čovjeku svašta dođe u glavu. A to, naravno, uključuje i seks. Zato sam uvijek više volio da se isključim od svega, da budem sam. Moje odbijanje da imam ženu pored sebe dan prije utakmice bilo je psihičko, a ne fizičko".

Novinari su Francuza pitali da li je masturbirao, pozivajući se na iskustva nekih fudbalera.

"To je osjetljiva tema, a ipak se svi naviknemo na nju jer mnogo vremena provodimo sami. Ponekad je potrebno da se oslobodite stresa. Nikada mi fudbaleri nismo razgovarali o tome među sobom, ali to se dešava i ne smatram da je to nezdravo."

Otkrio je da je masturbacija česta i redovna pojava među fudbalerima.

"Kada ste na pripremama dvije i više nedelja pred start sezone, mislim da je teško reći da niko ne osjeti potrebu da se isprazni... svako ko kaže suprotno, ne govori istinu. Mi smo momci, imamo želje, potrebe, oslobađamo mnogo testosterona. Tokom priprema nismo bili u kontaktu sa ženama, pa smo to morali da radim", otkrio je bivši golman PSŽ, Sent Etjena i Marseja.