Fudbalska reprezntacija Crne Gore sa pobjedom i porazom počela je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U razgovoru za TVCG, selektor Radulović govorio je o početku kvalifikacionog ciklusa, prije svega o meču sa Srbijom.

„Kada kažem da ne možete da predvidite sve, odnosi se na to da smo mi uprkos jednoj dobroj igri, gdje smo iznenadili protivnika, ja se ne bih složio da je Srbija bila slaba, jer uvijek kad imate na tom noviu nikoga naspram sebe, on pruži onoliko koliko mu vi dozvolite. Mi smo tačno znali dobre i loše strane protivnika i mislim da smo te njihove dobre strane uspjeli da neutralizujemo, onda su naše dobre strane došle do izražaja i kako se utakmica odvijala, sve je teklo kako treba, međutim te uslovljene izmjene u našem timu su nas itekako poremetile, izgubili smo tu čvrstinu, koja nam je bila prijeko potrebna. Mislim da je sve vodilo ka pozitivnom rezultatu, ali smo na kraju, rekao bih, na bizaran način izgubili“ kazao je selektor Radulović za RTCG.

Osvrnuo se Radulović i na neke detalje iz meča sa Srbijom u Podgorici.

„Ja uvijek tražim razlog negativnih rezultata u nama, mislim da smo mi u tom trenutku imali najmanje razloga za nervozu, a Srbija je trebala da bude nervozna. Ostaje veoma diskutabilna odluka kod tog prvog gola Srbije, ali idemo dalje. Ono što nam predstoji za sljedeći period je da se nadogradimo još, da na ovu igru nadogradimo još kvaliteta, sampouzdanja i vjere u svoje kvalitete“ istakao je Radulović.

Stevan Jovetić se opet povriejdio i kako je već najavljeno iz Herte, crnogorski reprezetativac neće produžiti ugovor sa ekipom iz Njemačke.

„Stevan Jovetić ima krucijalnu ulogu u našoj reprezentaciji, sigurno bio bio vodeći igrač u Evropi da ga nisu omele povrede, pokušaćemo da iskoristimo na najbolji mogući način njegovo prisustvo, svakako je najvažnije da bude zdrav“ zaključio je Radulović za RTCG.