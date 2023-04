Krejg Belami i zvanično je potvrdio da je bankrotirao...

Krejg Belami (43) je legenda velškog fudbala, igrao je za mnoge poznate timove, među kojima su Liverpul, Mančester siti, Vest Hem, Njukasl, Vest Hem, zaradio je milione u karijeri, a sada je proglasio bankrot. Posle niza neuspešnih investicija i raznih problema nekadašnji reprezentativac Velsa je priznao da je ostao bez novca.

Sada radi kao pomoćnik Vensana Kompanija u Barnliju, klub mu plaća stan, a državi na ime poreza duguje preko milion funti. "Ne izbegavam plaćanje poreza, jure me već neko vreme zbog nekih starijih dugovanja. Sada je gotovo, uzeli su mi baš sve što sam imao. Ako slušaš savete od pogrešnih ljudi, upadaš u dugove i sada sam došao do toga da je proglašenje bankrota za mene ustvari olakšanje", rekao je Belami za "Dejli mejl".

Ističe da ne zna šta će da radi u budućnosti, ali da ne odustaje. "Ne mogu ni hipoteku da uzmem, nemam za šta. Finansijski, nemam nikakvu budućnost i to me boli, jer ne posedujem ama baš ništa više, sve je nestalo i zato želim da upozorim sve ostale igrače da budu pažljiviji pametniji od mene."

Dao je savet sportistima. "Ljudi, proveravajte sve, posebno pazite od koga prihvatate savete, može da postane Divlji Zapad. Proverite sve to od strane nekih nezavisnih organa i ljudi, tražite drugo, treće mišljenje. Ja sam deo generacije za koju su sve radili, ostali su plaćali račune, klub je sve to rešavao i na taj način sam postao ranjiv. Bolje je da preuzmeš odgovornost i da rešavaš takve stvari, jer ćeš jednog dana završiti karijeru, klub više neće biti tu i moraćeš sam da rešavaš sve, ko će onda da plaća račune umesto tebe, dok ti učiš kako da preživiš u stvarnom svetu?"

Osvrnuo se i na komentare da je on sam kriv za celu situaciju. "Čujem da ljud pričaju kako fudbaleri treba da znaju bolje. Objasnite mi, kako ja da znam bolje? Napustio sam školu sa 15 godina, bio sam naivan, glup. Nisam pare izgubio na kocku ili na piće, možda bi mi bilo lakše da je to bio slučaj. Zbog svega što se desilo više ne verujem ljudima. Čim to uradiš, rizikuješ da se ovako nešto dogodi. Duboko u sebi sam jednim delom znao da nešto tu ne štima, ali ništa nisam preuzeo. Nisam hteo da se suočim sa tim, ustvari, bolje da kažem da nisam znao kako da se suočim sa tim", zaključio je Belami.