Džok Lendejl moraće da se pojavi na sudu u Australiji. Njegov školski drugar Maks Džouns podneo je tužbu protiv nekadašnjeg igrača Partizana u kojoj navodi da ga je "Lendejl prebio i da je skakao po njemu u ritmu muzike" i to pre 10 godina. Sve to dovelo je do teških povreda zbog kojih je morao da ide na operaciju, prenose tamošnji mediji.