Kreće nova era, era Mikela Artete i Arsen Venger je prošlost u Londonu!

Arsenal je u meču sa Bornmutom uspeo da dođe do neverovatnog preokreta i da pobedi 3:2 golom Risa Nelsona u 97. minutu nakon što su "trešnjice" povele sa 2:0, a ova utakmica će ući u istoriju londonskog kluba! Razlog za to nije samo to što bi ovo mogla da bude ključna pobeda u borbi za titulu već i činjenica da je jedan statistički podatak obeležio meč.