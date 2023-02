Hrvatski sudija Stipe Glavina do kraja života bio uveren da nije pogrešio. "Uveren sam da sam dobro procenio"

Poznati hrvatski fudbalski sudija Stipe Glavina preminuo je u ponedeljak, u 82. godini. Pred kraj života pretrpeo je moždani udar, ali mu je pamćenje ostalo bistro, pa je rado evocirao uspomene na detalje svoje velike karijere, koja je trajala od 1963. do 1988. U penziju je otišao kao sudija sa FIFA znaom, a nakon otcepljenja Hrvatske od Jugoslavije bio je predsednik nacionalne sudijske komisije.

Glavina je prvu ligu SFR Jugoslavije sudio od 1976. do 1988. i vodio je mečeve u kojima su igrali svi jugoslovenski asovi tog doba. Takođe, malo je nedostajalo i da sudi finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina u Čileu, ali mu je reprezentacija Jugoslavije pokvarila plan osvajanjem turnira. "Trebalo je da sudim to finale, ali planove su mi pokvarili Boban, Prosinečki, Štimac, Jarni, otišli su do kraja, pa im kao sudija iz iste zemlje nisam mogao suditi", rekao je on za "24 sata".

Nekoliko godina kasnije ipak je sudio finale Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, a u Evropi je sudio i velikanima, pa je vodio i meč Kupa UEFA Juventus - Šahtjor. "Odmah sam shvatio veličinu Juventusa, koji mi je sledećih 10 godina za svaki rođendan slao poklon-pakete slatkiša, vina, suvenira, lopte...".

Kada je u pitanju domaća liga, kao rođeni Splićanin nije mogao da sudi Hajduku, ali je zato čak tri puta bio glavni arbitar na "večitim derbijima" u Beogradu. "Sudio sam zato tri puta derbije Zvezde i Partizana pred 100.000 gledalaca na rasprodanoj beogradskoj Marakani". Na konstataciju novinara da su ga neki percipirali kao sudiju sklonog Zvezdi, sledi i podsećanje da mu crveno-beli nikad nisu oprostili penal i poraz 0:3 na Maksimiru, kojim je praktično rešena borba za titulu 1982, u kojoj su pobedili Zagrepčani pod vođstvom Miroslava Ćire Blaževića.

"Sezonu ranije Dinamo se žalio na penal protiv Zvezde, Zvezda na poraz u Maksimiru... Ko gubi, uvek se ljuti. Uveren sam da sam dobro procenio i jednu i drugu utakmicu. Često sam o tome kasnije pričao sa Ćirom Blaževićem, koji je poput pravog gospodina priznao da sam bio u pravu", rekao je Glavina o tome.

Prema sopstvenom priznanju, nikad nije sudio meč u kojem se unapred znalo ko će pobediti. "Koliko znam nikad nisam sudio dogovorenu utakmicu, a jesu li se klubovi dogovorili mimo mene i puštali bodove, to ne mogu znati".

"Jedno vreme su me redovno slali u Prištinu. Gostuje Zvezda, izvuku mene, gostuje Partizan, opet ja, gostuje Dinamo, opet ja... Sudio sam i utakmicu za opstanak između Trepče i niškog Radničkog u Kosovskoj Mitrovici u kojoj su domaćini na koncu ispali. Slali su me gde niko nije hteo suditi, a išao sam i sam, jednom sam s kolegama kao međunarodni sudac otišao suditi utakmicu velikih rivala Omiša i Zmaja iz Makarske, jer se drugi nisu usudili. I nikad u karijeri me nisu napali, nikad nisam imao problema. Imao sam autoritet, sudio samo ono što sam video, i igrači su to cenili. Nemaš se čega plašiti ako si spreman i pravedan", pričao je pokojni sudija Glavina.