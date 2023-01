Haos posle utakmice sa Olimpijakosom...

Izvor: Profimedia

Skandal u Grčkoj, fudbaleru Volosa nudili su novac da namjerno dobije crveni karton na utakmici protiv Olimpijakosa. Da stvar budu još gore, to je učinio njegov agent. Zauzvrat bi Žan Barientos (32) dobio 40.000 evra. On je odbio to da učini, pa je odlučio da se oglasi javno i da ispriča šta se dogodilo.

Prema navodima tamošnjih medija Barientos je na utakmici protiv Olimpijakosa trebalo da bude isključen i za to bi dobio novac. Pretpostavlja se da bi ljudi koji su to od njega želeli uložili ogromne svote na to u raznim kladionicama. Tu ponudu predstavio mu je njegov agent. Žan je to odbio i onda se požalio u javnosti.

Očekivano, istraga je ekspresno pokrenuta. Utvrdiće se svi detalji haosa i u zavisnosti od toga uslediće kazne i pokretanje postupaka. Barientos je rođen u Montevideu (Urugvaj) i u tamošnjem Rasingu započeo je karijeru. Potom je prešao u Evropu, igrao za Gimaraeš i Vislu Krakov, pa se vratio u Južnu Ameriku 2016. godine. Nosio je dresove Klub Olimpa (Argentina), pa je u Peruu igrao za Melgar i onda ponovo za Rasing, klub u kom je ponikao. Onda je 2019. ponovo došao u Evropu, potpisao za Ksanti, pa za Volos u kom igra od 2020. godine.