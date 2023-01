Volodimir Zelenski je potpisao ukaz kojim se obračunava sa brojnim javnim ličnostima koje nisu stale na stranu Ukrajine u ratu.

Izvor: Profimedia, Facebook/Володимир Зеленський

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz kojim je po odluci Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu zemlje sankcionisao preko stotinu javnih ličnosti iz oblasti kulture, politike, medija, sporta, a među njima je i nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Anatolij Timoščuk. Dobro je poznato da je Timoščuk jedna od najvećih fudbalskih legendi Ukrajine u poslednjoj deceniji, međutim zbog toga što je ćutao kada je počela vojna akcija Rusije - odlučeno je da bukvalno bude obrisan iz istorijskih knjiga, kao da nikada nije igrao za državni tim.

Sada su mu uvedene posebne sankcije, tako da je ukazom Zelenskog odlučeno da mu je na deset godina zabranjen ulazak u Ukrajinu, odnosno "zamrznuto" je sve što je u njegovom vlasništvu i ne može time da raspolaže dok kazna ne istekne, ili dok ne bude pomilovan.

Timoscuk je razljutio čitavu zemlju kada se nije oglašavao na početku rata, štaviše ostao je da radi u Zenitu iz Sankt Peterburga, gdje je zaposlen kao pomoćni trener. Napadali su ga svi redom, od političara do bivih saigrača iz reprezentacije, a možda najteže riječi mu je uputio Andrej Jarmolenko.

"Pitao sam ga kako spava noću... Samo mi je rekao 'ja ne spavam'", ispričao je Jarmolenko za "Dejli Mejl" prije nekoliko mjeseci: "Potom me je Timoščuk pozvao. Rekao sam mu da je oduvijek bio moj idol, a da je sada niko i ništa. Rekao mi je da od**bem, poručio sam i ja njemu da od**be i to je bilo to. Više se nismo čuli", dodao je jedan od trenutno najboljih ukrajinskih fudbalera za koga je sada Timoščuk "mrtav čovjek".

Podsjetimo, Timoščuk je za Ukrajinu odigrao 144 meča i postigao je četiri gola, međutim to je sve "izbrisano" iz istorije, kao i sve titule osvojene u Ukrajini, a ima ih mnogo sa Šahtjorom.