Džejms Naneli je bio heroj pobede Partizana nad Efesom, a nakon svega je bio jasan. Za njega je košarka - samo igra!

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je savladao prvaka Evrope Anadolu Efes i tako se vratio na pobednički kolosek nakon serije od pet poraza u Evroligi. Junak ove pobede bio je Džejms Naneli sa 18 poena, koji je pet od tih 18 poena postigao u poslednjem minutu meča i tako je poneo epitet najboljeg igrača meča.

"Svaka pobeda ima drugo značenje. Ova je bila velika za nas što se tiče morala ekipe. Energija u timu nije bila najbolja i nadam se da će ovo pomoći svima da se dignu, da podignu samopouzdanje i nadam se da će se stvari odvijati u pravom smeru", rekao je on posle pobede za klupski TV kanal.

Potom je istakao da za njega nema preteranog pritiska na košarkaškom terenu i da uvek veruje u svoju igru i kapacitet da pogodi kada je najpotrebnije.

"Kao što sam rekao pre meča vrlo sam samopouzdan i verujem u sebe. Ljudi gube lopte, promašuju šuteve, ali ja ću nastaviti da igram. Košarka je zabavna, nema tu pritiska i to stalno govorim. Košarka je samo igra i moraš da nastaviš. Moraš da imaš kratko pamćenje i moraš da imaš veru u sebe", rekao je on, pa dodao: "J*be mi se šta god ko priča o meni! Znam ko sam, znam šta mogu da uradim na terenu!"

Mladi Tristan Vukčević je na ovom meču zaigrao sedam minuta, a posle utakmice se zahvalio navijačima na velikoj podršci koju su pokazali čak i kada je tim gubio.

"Prvo da kažem hvala navijačima što su došli, znam da je ovo bilo teško i njima i nama jer smo izgubili šest-sedam utakmica. Atmosfera je bila super i zahvaljujem se navijačima", rekao je on.

Mladi plejmejker Jam Madar je na terenu proveo osam minuta i takođe je pomenuo da su navijači bili ključ ove velike pobede.

"Pre svega hoću da se zahvalim navijačima, neverovatno je kako nas podržavaju posle teških poraza u Evroligi i ABA. Nismo u dobroj formi i sjajno je kako nas podržavaju i pomažu nam."

Na kraju se oglasio i sjajni Dante Eksum kojije sa 18 poena i četiri asistencije uz Nanelija bio prvo ime meča.

"Ovo je velika, velika pobeda, a u mnogo mečeva do sada smo bili u poziciji da pobedimo, ali je bilo neophodno da završimo te utakmice na pravi način. Večeras smo to uspeli, a navijači su bili ludi, nisam mogao svoje misli da čujem u nekim momentima. Nastavio sam da radim korak po korak, da tražim saigrače na terenu i dok god to radim pobeđivaćemo", završio je Australijanac.