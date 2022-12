Hose Danijel Valensija neće u Kataru, zato što je drugačiji i zna šta su prioriteti!

Izvor: Instagram/screenshot/danielranavalencia

Šokantne vesti dolaze iz Argentine, gde je jedan od najlegendarnijih fudbalera koje je ova zemlja dala odbio da dođe na finale Mundijala! Nekadašnji saigrač Dijega Armanda Maradone i čovek koji je sa Mariom Kempesom, Osvaldom Ardiljesom i Danijelom Pasarelom 1978. godine osvojio titulu šampiona sveta Hose Danijel Valensija odbija da dođe u Katar!

Fudbalski savez Argentine ga je pozvao da prisustvuje finalu Mundijala zajedno sa članovima generacije koja je 1978. godine prvi put donela pehar šampiona sveta u zemlju "gaučosa", ali on je odbio!

"Moj sin ne može da shvati zašto sam odbio FIFA poziv da gledam finale, ali ja sam takav. 1978. nisam ni dirao pehar koji smo osvojili, a medalju su mi kasnije dali jer sam hteo prvo da grlim majku. Nisam pristao da igram ni za Real Madrid jer nisam hteo da odem iz Kordobe, porodica mi je bila najvažnija", rekao je Valensija, inače nekadašnji ofanzivni vezista Argentine.

On je od 1975. do 1972. godine odigrao 41 meč za "gaučose" i bio je bitan šraf tima te 1978. godine, ali sada mu je draže da finale gleda u svojoj Kordobi sa svojom porodicom!

"Moj sin je iz druge generacije, ne razume me, ali ja sam već osvojio Svjetsko prvenstvo, već sam puno putovao i sada želim da gledam finale sa njim, sa suprugom i drugom decom. Ako budemo prvaci, želim da se zagrlim s njima. Prioritet mi je porodica, oduvek je tako", rekao je popularni "El Rana".

Ovakav stav je koštao Valensiju bolje karijere pošto je odlučio da ostane u Argentini i igra za svoj Taljeres iz Kordobe dok god može! Zvao je i Real, on je rekao ne.

"Već su me pozvali da odem kao Filjol, Tarantini i drugi prvaci koji su tamo, ali sam takođe rekao ne. 1978. tadašnji selektor Menotti nije mogao da veruje , ali nisam ni dirao trofej Svetskog prvenstva. A kad me Real Madrid tražio, ostao sam u Taljeresu jer sam bio srećan, bio sam blizu porodice i nisam otišao", ponovio je lojalni Argentinac.

Njegov sin Danijel Valensija nije ni krio da je šokiran potezom svog oca! "Jutros je tata dobio pozivnicu od FIFA. Ja sam šokiran, skoro sam spakovao njegovu torbu i odveo ga na aerodrom. No, on ne želi da ide. On je drugačiji tip. Njegov je odgovor bio da ceni poziv, ali da nije mogao da prisustvuje jer je imao obaveze. Ne mogu da opišem svoju ljutnju, to je mesto na kojem svi želimo da budemo", rekao je sin legendarnog fudbalera.