Rodrigo De Paul i Tina Stosel jedan su od najistaknutijih parova Svetskog prvenstva, a vezista Argentine imao je poruku za ovu prelepu glumicu.

Izvor: Instagram/rodridepaul/printscreen

Argentinski vezista Rodrigo de Pol i glumica i pevačica Tini Stosel jedan su od najzanimljivijih parova na Mundijalu. Igrač Atletiko Madrida objavio je na Instagram sliku koja je nastala nakon šokantnog poraza Argentine u prvom kolu od Saudijske Arabije (2:1). Na slici su u prvom planu Rodrigo i Tina, a poruka prave ljubavi leži u opisu ove fotografije. Slika je objavljena nakon pobede u četvrtfinalu nad Holandijom posle penala.

"Ova fotka je nastala posle Arabije. Kad je bilo više sumnje nego izvesnosti, uzela si prvi avion i došla ovde, ne mareći ni za šta. Kada su mnogi pobegli, zgrabila si me za ruku i rekla mi da nisam sam", nakon čega je vezista nastavio: "Hvala ti što si me pratila, što si to preživela sa mnom, što si imala snagu pred nepravdom i što si bila tu, u tišini, ali uvek tu. Kada je ovo ludilo počelo, rekao sam ti da te neću izneveriti, da ću ostati do poslednjeg dana sa tobom i evo držimo reč. Volim te", završio je igrač koga nazivaju i Mesijevim telohraniteljem aludirajući na brakorazvodnu parnicu i suđenje nakon što je otkriveno u javnost da je varao ženu sa prelepom glumicom Tinom Stosel koja mu je sad devojka.

Rodrigo De Pol je prevario suprugu Kamilu Homs sa poznatom pevačicom Martinom Stosel (25) nakon čega je morao na sud. Njegova supruga Kamila je u brakorazvodnoj parnici tražila starateljstvo nad decom Frančeskom i Bautistom, Rodrigo to nije prihvatio i suđenje je započelo. Postojao je strah da ako njih dvoje ne pronađu rešenje do početka Svetskog prvenstva, poznati vezista neće moći da nastupa za Argentinu u Kataru.

"Prema zakonu države Katar svako protiv koga se vodi pravni postupak ne može da uđe u zemlju. Ipak, dobro poznajem De Pola, znam koliko voli svoju decu i siguran sam da će pronaći najbolje rešenje", rekao je predsednik fudbalskog saveza Argentine Klaudio Tapija pred prvenstvo, a možemo da konstatujemo da su Rodrigo i Kamila našli zajednički jezik koji je najbolji za sve. Pogledajte slike Kamile Homs:

De Pol i njegova sadašnja devojka Tini Stosel prvo su krili vezu nakon čega su izašli u javnost i priznali da su zajedno: "Odlično se slažemo, dobro nam ide. Zbog posla se u jednom periodu nismo videli, ali uživamo kada smo zajedno. Oboje smo veoma aktivni, volimo druženje sa ljudima i lepo se provodimo", rekao je Rodrigo jednom prilikom. Ovo je Martina Stosel: