Italijanskom sudiji je poveren potencijalno jako težak meč završnice Svetskog prvenstva. Nijedan arbitar neće biti pod većim pritiskom od starta utakmice na Mundijalu.

Izvor: MN Press

Italijanski arbitar Danijele Orsato (47) delegiran je za prvo polufinale Svetskog prvenstva u Kataru, Hrvatska - Argentina. Nakon mnogo tenzije na utakmici Argentina - Holandija i katastrofalnog ponašanja pojedinih igrača (pre svih argentinskog golmana Emilijana Martineza), postalo je dodatno važno ko će suditi ovako veliki susret. I deluje da su FIFA i slavni Italijan Pjerluiđi Kolina napravili dobar izbor, jer je Orsato jedan od najboljih arbitara na svetu. I baš takav mora da izvede ekipe na teren u utorak, jer će u svakom trenutku i u svakoj situaciji biti pod velikim pritiskom. On je sudio veliki meč Portugal - Srbija, u kojem su "orlovi" izborili plasman na Mundijal, a u Beogradu je bio u leto 2018, kada je Zvezda igrala prvu utakmicu istorijskog dvomeča protiv Red Bul Salcburga, u kojem je izborila prvi plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Takođe, Orsato je u Beogradu radio i u leto 2015, kada je sudio meč Partizan - AZ Alkmar, u kojem su crno-beli pobedili 3:2 i ostvarili prvi trijumf u grupnoj fazi evro-kupova od 2009.

Kada je u pitanju suđenje u Kataru, Lionel Mesi bio je jedan od najbesnijih posle utakmice protiv Holandije i otvoreno je kritikovao Lahoza. "Nakon što su izjednačili, osetio sam veliki bes. Neću da pričam o sudiji, jer te odmah kazne kada to uradiš, ali mislim da su ljudi videli šta se dogodilo. FIFA to mora da pregleda. Ne možete da date takvom sudiji meč ovakvog značaja, kada ne može da doraste takvom izazovu", rekao je Argentinac. On i njegovi saigrači bili su ljuti na Lahoza u tom trenutku jer je utakmicu produžio više od 10 minuta i u tom periodu je Holandija najlepšom "minijaturom" na Mundijalu izjednačila na 2:2. "Nismo odigrali dobar meč, a onda je sudija odveo utakmicu u produžetke. Uvek je protiv nas. To u poslednjem trenutku uopšte nije bio faul", rekao je Mesi.

Temperaturu na Svetskom prvenstvu potom su dodatno podigli Portugalci, jer su nakon poraza od Maroka u četvrtfinalu kritikovali odluku FIFA da njihov meč sudi Argentinac Fakundo Teljo - i to dok se njegova reprezentacija i dalje takmiči na Svetskom prvenstvu."Neshvatljivo je da nam bude delegiran Argentinac nakon svega što se događalo na utakmici te reprezentacije i nakon Mesijevih žalbi", rekao je iskusni Portugalac Pepe i poručio nadležnima da bi trebalo "da dodele titulu Argentini". Njegov saigrač Bruno Fernandeš čak je i opsovao kada je govorio o tome.

Sve navedeno sigurno će dodatno zakuvati situaciju u Kataru pred polufinale Hrvatska - Argentina na stadionu "Lusail". Ta utakmica biće odigrana u utorak, od 20 časova.