PORUKA...

Izvor: Printscreen/Instagram/Katia Aveirooficial

Kristijano Ronaldo treba da napusti Svetsko prvenstvo i da dođe kući, tako glasi poruka njegove sestre Katije Aveiro koja se oglasila na Instagramu. U dugoj i emotivnoj poruci obratila se svom bratu i istakla da bi volela da ga vidi ponovo među svojima i da bude uz najbliže zbog tretmana kakav ima i to od strane Portugalaca koji ga napadaju.

Ona je posle pobede protiv Švajcarske, meču koji je Ronaldo počeo sa klupe, prvo čestitala ekipi na plasmanu u četvrtfinale, pa je onda pričala o Kristijanu. "Srećna sam što je Portugal pobedio, kao što se događalo mnogo puta do sada. Čak i ako se to možda ne dopada malom broju Portugalaca koji nastavlja da vređa i da umanjuje sve to. Tužna sam zbog svega što sam pročitala i čula i to ne u Kataru već u svojoj domovini. U Portugalu. Mnogo sam tužna", napisala je Katia.

Potom se obratila Kristijanu. "Želela sam da ne ostaje više tamo, već smo dovoljno propatili i ljudi ne shvataju koliko. Ti mali ljudi ne shvataju koliko si ti zaista veliki. Dođi kući, tamo gde te svi razumeju i prihvataju, kao što je uvek bilo. Tamo gde su svi zahvalni. Hvala ti Ronaldo, hvala ti, hvala ti, hvala ti. Zaista sam želela da se vratiš. Ali, šta god ti odlučiš, mi smo sa tobom. Do smrti", zaključila je Katia Aveiro.

Izgleda da su priče koje su se pojavile u medijima o tome da je hteo da napusti nacionalni tim zaista bile istinite, iako su Portugalci pokušali da demantuju... U subotu na Mundijalu igraju protiv Maroka (16 časova), a pobednik tog duela čeka boljeg iz okršaja Engleske i Francuske (20 časova). U petak igraju Hvatska-Brazl (16.00) i Holandija-Argentina (20 časova).