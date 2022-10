"Trener svih trenera" govorio je o detaljima borbe sa teškom bolešću zbog koje nije optimista.

Izvor: MN Press

Legendarni trener Ćiro Blažević dugo se bori sa rakom prostate i otvoreno priča o bolesti. U poslednjem intervjuu za hrvatski "Story" Blažević je poručio da borba traje već 15 meseci i da posle svega nije optimističan, posebno ako uzme u obzir da je duboko u devetoj deceniji života.

"Vreme mi je, imam 88 godina iza sebe, ostavio sam dosta. Što ćeš. Konstatuješ samo istinu, a ona je da imaš rak s pet metastaza. Onda je to fatalno. U svakom slučaju nemojte za mnom žaliti, previše sam napravio da ne bih bio spokojan. Previše dobrog. I koliko god se trudim, ne mogu naći kome sam zlo napravio, i to od najranije mladosti... Kad gledam svoje kolege, gotovo svi su umrli: Barić, Ivić, Zebec. I moje je vreme došlo", rekao je Blažević.

"S tim čovek mora da se pomiri, bez kukanja i jadikovanja. Tako da bih zamolio ljude: poštedite sebe žalosti za mnom jer odlazim spokojan i to je jako lepo. Ne znam kako oni zločesti ljudi koji su toliko toga lošeg napravili treba da umru, a do tada uopšte nisu verovali u Boga? Kad treba da umreš - počinješ da veruješ. Ali eto, tu sam".

Čuveni trener koji je pravio velike uspehe sa Dinamo, a pre svega reprezentacijom Hrvatske koja je sa njim na čelu bila bronzana na Svetskom prvenstvu 1998. godine, poručuje da zna da ovoga puta neće pobediti bolest.

"Moj sin dođe i kaže: 'Tata, to si isto govorio i pre pet godina.' On želi da ublaži ovu istinu, a doktori su digli ruke od mene. Legendarni trener napravio je velike stvari u životu. I zamisli, kao takav moram da umrem. Šta je život ako ga nisi dobro prožvakao i slušao pametnije od sebe? Pisci, filozofi, to su ljudi od kojih možeš puno naučiti... S druge strane, znate li koliko sam budala sreo, a slove kao akademici?", zaključio je čuveni stručnjak.