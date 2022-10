Mauricio Sari nije zadovoljan suđenjem na meču Lacija i Salernitane u kome je njegov najbolji igrač Sergej Milinković-Savić dobio suspendujući žuti karton.

Izvor: Profimedia

Srpski fudbaler Sergej Milinković-Savić "prebačen" je na klupu za rezerve protiv Salernitane pošto mu je pretila suspenzija za gradski derbi sa Romom, a njegov trener Mauricio Sari pomislio je da Salernitana nije naročito opasan protivnik i da će bez njega uspeti da ih savladaju... Očigledno se prevario, pošto je Salernitana slavila 3:1, a najgore po Lacio je i to što je na kraju SMS dobio suspendujući žuti karton.

Nije proveo ni desetak minuta na terenu, a već je bio upisan u beležnicu glavnog sudije, zbog čega je Mauricio Sari pobesneo i požalio se odmah čim se završila utakmica.

"To čak nije bio ni faul, a kamoli žuti karton. Nikada nisam video tako nešto za 50 godina u fudbalu. Pa bio je Sergej u posedu lopte kada se to dogodilo. Kada bih rekao šta mislim o toj odluci, izbacili bi me iz fudbala na šest meseci", poručio je Sari i pitanje je da li će uspeti da izbegne suspenziju zbog ovakvih reči, pošto se svaka izjava u italijanskim medijima "secira" i često treneri kasnije dobiju kazne.

Zbog ove odluke sudije, najbolji igrač Lacija neće igrati protiv Rome, a sada je Mauricio Sari poručio da će biti i bez Imobilea, što je dovoljan signal koliko će biti oštećeni u derbiju.

Podsetimo, SMS je ove sezone odigrao 17 utakmcia za Lacio i doprineo je sa pet golova i sedam asistencija.