Najpoznatija menadžerka sa Balkana, koja je dovela i Enakea u Partizan, više neće da trpi bezobrazluk svojih klijenata.

Izvor: Instagram/anamariaprodanreghecampf/Printscreen

Poznata rumunska menadžerka Anamarija Prodan (49) nastavlja da tuži svoje nekadašnje klijente. Nedavno je dobila postupak protiv Denisa Mana, nekadašnjeg fudbalera Parme, koji joj je zbog nepoštovanja ugovora morao da plati obeštećenje od 350.000 eura, a neće se samo na tome zaustaviti jer je spremna da raskrsti sa svima koji su pokušali da je prevare.

Rumunski mediji prenose da je sledeći na meti Valentin George (25) koji je poput Mana ignorisao uslove saradnje kada ga je FSCB (Steaua) pozajmio Umranijesporu.

Očekuje se da će pomenuti fudbaler uložiti žalbu na sudu i konačna odluka očekuje se do kraja godine, ali ovim potezom Prodan je jasno stavila svima do znanja da više neće trpiti da je fudbaleri "zavrću za novac". Imala je vrlo ružno iskustvo u prošlosti i želi da pokaže narednim klijentima da to više neće biti slučaj.

Nekadašnja manekenka je inače vodila brigu i o karijeri bivšeg igrača Partizana Gabrijela Enakea, dok je prethodnih dana bila i u centru pažnje javnosti zbog tuče sa svojim nekadašnjim mužem.