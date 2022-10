Napadač Volfsburga Maks Kruze otkrio je kakve probleme su nedavno imali on i njegova supruga Dilara.

Izvor: Instagram/max.kruse10/YouTube/Die Kruses

Nemački fudbaler Maks Kruze našao se u centru pažnje medija nakon što je objavio šta mu se nedavno dogodilo u Volfsburgu. Nemac je nedavno kupio automobil marke Lamborgini i platio ga čak 300.000 evra, ali je vrlo brzo ostao bez njega.

Nakon što je prešao tek 5.000 kilometara od njegove kupovine, Maksu je Lamborgini bio ukraden i to baš kada ga je od njega uzela njegova supruga Dilara. Njih dvoje su svoju dramu objavili na internetu.

Nekadašnji reprezentativac Nemačke sa suprugom Dilarom ima podkast na Jutjubu i u poslednjem izdanju je otkrio šta se to dešavalo s njegovim automobilom. Kruze je objasnio da je njegova supruga tog dana uzela automobil kako bi otišla u šoping, ali je onda nastao problem.

Dilara ga je pozvala i rekla mu da ne može da pronađe automobil, govoreći kako on nije tamo gde ga je parkirala. "Nazvala me i rekla šta se dešava. Govorio sam joj da uvek ima taj problem da ne zna gde je parkirala i da po sat vremena traži automobil. Bio sam umoran i mislio sam da će ga pronaći. Nazvala me je ponovo i rekla da je automobil nestao. Otišao sam motorom po nju i automobila stvarno nigde nije bilo", počeo je Kruze.

Maks Kruze i Dilara Izvor: YouTube/Die Kruses

Njegova supruga nije znala šta se dešava i počela je da plače jer je bila svesna da je automobil ukraden. Ali Kruze ju je uporno smirivao, svestan da nije njena krivica za ono što se dogodilo.

"Govorio sam joj da ne brine i da je automobil osiguran. Bitno je da je ona dobro", rekao je Kruze. Njihov automobil je pronađen dva dana kasnije i to samo dve ulice dalje od mesta gde je ukraden. Automobilu je pričinjena evidentna šteta, ali ne takva da ne može da se popravi.

"Kopirali su kod ključa i tako su uspeli da ga otključaju. Prozor je razbijen iznutra i moraju da se menjaju sedišta zbog toga. Policija pokušava da sazna šta se desilo i ko stoji iza toga. Nije jasno nikome kako se automobil pojavio i šta je bio cilj tih ljudi koji su ga ukrali, pa parkirali dve ulice dalje", rekao je Kruze. On je istakao da je ukupna šteta na automobilu oko 40.000 evra, ali da će sve to pokriti osiguranje. Ovo je Dilara Kruze kojoj se ova neprijatna situacija dogodila: