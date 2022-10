Obarao rekorde PRE Ronalda, Nejmara i Mbapea - davao golove

Izvor: YouTube/ESPN Fans

Čuveni centarfor Gonzalo Iguain (34) uplakan je najavio da odlazi u penziju. Svojevremeno jedan od najboljih napadača na svetu izjavio je na dirljivoj konferenciji za novinare da će se oprostiti od fudbala kada bude gotova sezona u Americi, gde nosi dres Intera iz Majamija, kluba koji vodi Dejvid Bekam i u kojem je trener Englez Fil Nevil. Argentinac živi na Floridi od 2020. i ostaće upamćen po tome da je bio jedan od najboljih napadača svoje generacije. Borio se protiv rivala, nekad se mučio i sa viškom kilograma, ali će u istoriji argentinske reprezentacije biti upisan kao peti najbolji strelac, sa 31 golom na 75 nastupa.

"Došao je dan da kažem 'Zbogom' fudbalu. Pre tri ili četiri meseca rekao sam ljudima u klubu i to nije odluka koja bi mogla iz dana u dan da se promeni. Na tome sam radio godinama. Kada sam došao ovde, došao sam zbog zadovoljstva uživanja u fudbalu, u životu, u tome da imam kraj sebe Federika (igrali su zajedno u sezoni 2020/21, posle koje se stariji Iguain oprostio)... Bio je to novi korak u mojoj karijeri, ali mogu da vam kažem da je bio i jedan od najboljih trenutaka koji su mi dali ovaj klub, ovi saigrači i stručni štab. Vratili su mi želju da igram fudbal", izjavio je Iguain. "Sada mogu da se povučem onako kako sam uvek sanjao, postižući golove i zabavljajući se igraju igru", dodao je on.

Iguain zaista odlazi u sjajnoj formi, jer je u poslednjih 14 utakmica dao 12 golova i zaslužan je za to što se Inter Majami bori za mesto u plej-ofu. Ligaški deo MLS-a završiće se 9. oktobra, a plej-of će biti igran od 15. oktobra do 5. novembra. Uspeo ili ne da ostvari cilj sa Interom, Iguain će ostati upamćen po zaista blistavoj karijeri. Započeo je u River Plejtu, čiji je bio đak od 1997. do 2005, a potom je igrao samo za velikane - Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Čelsi... Njegov transfer iz Napolija u Juventus u leto 2016. bio je najveći u istoriji za nekog južnoameričkog igrača, jer je bio plaćen čak 90 miliona evra. Godinu kasnije, taj rekord je srušio Nejmar kada je otišao iz Barselone u Pari Sen Žermen za 222 miliona evra. Takođe, bio je to i najveće obeštećenje koje je platio bilo koji italijanski tim, sve do dolaska Kristijana Ronalda u Juventus iz Reala 2018. godine za 100 miliona. I to nije sve, jer je to bio i rekordni transfer kada su u pitanju prelasci u tim iz iste lige, sve do odlaska Kilijana Mbapea iz Monaka u Pari Sen Žemen za 145 miliona evra, plus još 35 kroz dodatne klauzule.

Koliko je bio veliki pokazao je i bes navijača Napolija kada ih je "izdao" i otišao na njima mrski sever, da sa Juventusom osvaja titule. Na svom vrhuncu, od 2008. do 2018, Iguain je samo u dve sezone postigao manje od 24 gola noseći dres navedenih velikana, a u Napoliju je pred odlazak dao čak 38 golova na 42 utakmice. Igrao je u eri dvojice najvećih, Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, nekad je bio i potcenjivan, ali je ipak u poslednjim decenijama evropskog i svetskog fudbala bilo malo igrača sa takvim osećajem za gol.