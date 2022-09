Neverovatna anegdota o Nilu Vornoku i o tome kako je san njegove žene sastavio tim Kristal Palasa. Rekla mu je koga da uvede, a on mu je doneo pobedu.

Legendarni engleski menadžer Nil Vornok (73) jednom prilikom je ubacio desnog beka u napad, jer je njegova supruga u noći pred utakmicu sanjala da će upravo on dati tri gola. I zaista, taj desni bek zvao se Dani Baterfild i dao je tri gola za samo 12 minuta te utakmice. Čim ga je "stari vuk" uveo u igru, on je počeo da rešeta!

Priču o tome ispričao je Daren Embrouz (38), bivši Vornokov igrač iz Kristal Palasa, gde su sarađivali u sezoni 2009/10. "Bilo je nerešeno protiv Vulverhemptona u gostima, a on je došao do mene i rekao: 'Moja supruga Šeron prošle noći je sanjala san'. I verujte da se niko nije smejao, jer je on zaista bio takav. Nastavio je da priča: 'Sanjala je da moj desni bek danas daje pobednički gol. Zato ti, Dani Baterfildu, ideš u napad' A on u tom trenutku uopšte nije bio ni desni bek. Svi smo se smejali, a on se uozbiljjio i rekao: 'Ne, ja sam potpuno ozbiljan'".

"Kada je utakmica nastavljena, izvodio sam sa Danijem loptu na centru i pomišljao sam – Da li je ovo moguće? Vrati ga nazad na desnog beka. A onda je utakmica krenula i on je dao savršeni het-trik. Pobedili smo 3:1, a on je jedan gol dao levom nogom, drugi desnom, a jedan glavom. Svi su posle toga pevalI: 'Trener ima Šeron i ona je sanjala prošle noći. Da li sam u timu? Da li ću dati gol? Taj tip je bio zaista 'lud'. Stara škola. Ako bi padala kiša, on bi doneo kišobran i sklonio me u stranu. Uvek sam bio njegov 'sin', tako su me zvali".

Vornok je jednom prilikom je i njega zamenio, takođe zbog sna svoje supruge: "Jednom me je sklonio iz tima zbog sna svoje žene u noći pred meč u Šefildu. Zamenio me je Alanom Kvinom, koji je dao jedini gol. Ludilo! Bio sam besan, planirao sam da se u ponedeljak žalim zbog toga, ali onda je njegova rezerva dala golčinu. Morao sam da pojedem svoja g**na!"

Ako ne verujete u ovu priču, pogledajte video snimak i uverite se kako je Baterfild te noći zaista dao tri gola protiv Vulvsa: