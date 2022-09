Nekadašnji fudbaler Dinama i Crvene zvezde smatra da je Mesiju potreban trofej u Kataru.

Prvotimac Grafičara i nekadašnji član Crvene zvezde Luis Ibanjez otkrio je ono što smo donekle svi znali - Argentinci predugo čekaju na osvajanje Mundijala! Oni bi nekako i preživeli, sačekali sledeću šansu i pokušali ponovo, ali za Lionela Mesija Katar je poslednja prilika. Jedini veliki trofej koji mu fali fudbaler PSŽ-a mogao bi sa nacionalnim timom da osvoji krajem ove godine. O tome je pričao i Ibanjez u emisiji "Teme do Arene".

Navijače Crvene zvezde kupio je posle samo jedne sezone u klubu, iako je bilo onih sumnjičavih jer je pre toga sa mnogo uspeha nosio dres Dinama iz Zagreba. Stigao je u Beograd svestan da će morati da se dokaže, a sjajnim partijama temperamentni Argentinac brzo je kupio publiku. Kako i ne bi, u svojoj zemlji je često igrao u paklenoj atmosferi i pred navijačima kakvi su Zvezdini. Između ostalog, bio je rival i Mesiju.

"Da, upoznao sam Mesija. Davno, kad je bio na početku karijere. Igrali smo neki turnir za godišta '87 i '88, ali ga nisam čuvao. Bio sam na klupi tada. Ja sam igrao za Boku, on je bio u Njuelsu. Sećam se da su već svi pričali o njemu, govorili su 'On je novi Maradona'. Mislio sam da preteruju, ko može da bude kao Maradona, ali...", počeo je priču Luis Ibanjez.

Lionel Mesi je toliko dobar da sada i navijači, argentinski fudbaleri ili čak njegovi saigrači više žele da on osvoji Svetsko prvenstvo nego bilo šta drugo u svetu fudbala. Zaslužio je to, smatra levi bek koji je od leta 2021. godine ponovo deo srpskog fudbala, kao član Grafičara.

"Kao i svi Argentinci, želim da Lionel Mesi osvoji Svetsko prvenstvo. Zaslužio je to igrama, zaslužio je to i odnosom prema reprezentaciji. Imao je on prilike da digne ruke od svega. Mogao je da kaže 'Ne želim da igram više, da me ljudi maltretiraju i krive za sve neuspehe'. On je i dalje u timu i posvećen je reprezentaciji", ispričao je Ibanjez.

Argnetinski defanzivac dodao je i da navija za sve zemlje u kojima je nastupao tokom karijere, pošto su ga ljudi u njima uvek lepo dočekali. Tako će na Svetskom prvenstvu u Kataru moći da podržava i Hrvatsku u kojoj je branio boje Dinama i Srbiju u kojoj je igrao za Crvenu zvezdu i sada za Grafičar, u kojem ima mentorsku ulogu.

Zbog povreda koje ga muče u poslednje vreme nije često na terenu, ali mu to daje priliku da fudbal sagleda iz drugog ugla. Već je počeo da se školuje za trenera i završio je kurs za B licencu. U planu mu je da se usavršava i dalje, pa ga možda u budućnosti vidimo i na klupi nekog srpskog tima.