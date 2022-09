Odluka Saveza podigla je buru. Javio se i jedan od najboljih igrača nacionalnog tima.

Izvor: MN Press

Bosna i Hercegovina igraće prijateljski meč sa Rusijom na gostovanju. Odluka fudbalskog saveza izazvala je bes kod mnogih, posebno kod fudbalera, a spekuliše se da bi neki od njih mogli i da bojkotuju nacionalni tim zbog ovog poteza. Bura se ne stišava, počeli su da se oglašavaju i pojedini igrači.

Među prvima svoj stav izneo je Miralem Pjanić. Jedan od najboljih igrača reprezentacije otkrio je da je razgovarao sa čelnim ljudima saveza pre donošenja odluke, da im je rekao šta misli o tome. Ujedno je i sa tri reči najavio nove probleme. Ovaj susret trebalo bi da se odigra u Sankt Peterburgu i to neposredno pred početak Svetskog prvenstva u Kataru. Kontaktirali su i UEFA i dobili dozvolu za organizaciju utakmice.

"Čuo sam za njihovu odluku. Zvali su me, pitali su me šta mislim o tome, rekao sam im i onda sam se iznenadio drugačijom odlukom koja nije dobra. Ostao sam bez reči. Kad reprezentacija počne da igra dobro, uvek se nešto kvari, nemam reči. Oni znaju moj stav. Samo ću reći da ovo nije dobro", rekao je Pjanić za portal "Sportske.ba".

Podsetimo, Rusija je suspendovana zbog rata u Ukrajini i ukoliko do ove prijateljske utakmice dođe biće to prvi meč koji će neka evropska selekcija odigrati sa "zbornajom" od kada je suspenzija stupila na snagu. Ni jedni ni drugi neće biti deo Mundijala u Kataru koji počinje 20. novembra. Prijateljski meč dve selekcije navodno bi trebalo da bude odigran 19. novembra. Videćemo hoće li posle svih dešavanja doći do otkazivanja susreta...