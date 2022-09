Reprezentativac Albanije Lindon Salehi moraće da propusti prvi meč u ovoj sezoni.

Izvor: Instagram/bora.kld/printscreen

Fudbaleri Rijeke večeras gostuju Dinamu u jednom od najbitnijih mečeva hrvatskgo šampionata, ali na tom meču neće igrati najbolji fudbaler ekipe. Riječani su još pre početka sezone dozvolili reprezentativcu Albanije Lindonu Selahiju da zakaže venčanje, pa on ne može da stigne na utakmicu!

Umesto na stadionu Maksimir u Zagrebu, Lindon će večeras igrati na sopstvenoj svadbi, nakon što izgovori sudbonosno da sa dugogodišnjom devojkom Borom. Oni su termin svadbe, u dogovoru sa klubom, odredili još davno pre nego što je izašao kalendar takmičenja za tekuću sezonu. Ovako izgleda Bora, Lindonova buduća supruga:

To znači da će Riječani morati na gostovanje bez svog najboljeg igrača. Nekadašnji reprezentativac Belgije do 16 godine igra u fantastičnoj formi ove sezone i pravi je lider tima na terenu. On nastupa na na mestu centralnog veznog i u dosadašnjem toku sezone propustio je samo 13 minuta akcije na čak osam mečeva.

Ipak, večeras će ekipa morati bez njega, a to je ogromna prednost za Dinamo. riječani na ovo gostovanje idu bez još nekoliko veoma važnih igrača poput Matea Pavlovića ili Denisa Bušnje. Uz neke izostanke od ranije i pojačanja koja su stigla tek u poslednjim danima prelaznog roka, Rijeka će večeras biti veoma "šarena".