Ivan Adžić novi je sportski direktor tima iz Pančeva.

Izvor: MN Press

Ivan Adžić je novi sportski direktor Železničara iz Pančeva. Nekadašnji fudbaler i funkcioner Crvene zvezde sada je na novom zadatku. Prihvatio je izazov i otišao u klub iz Prve lige Srbije.

Imaće istu funkciju kao što je nekada bio slučaj na "Marakani" i pokušaće da pomogne ekipi da postigne što bolje rezultate u nastavku sezone. Posle tri odigrana kola je tim na petom mestu sa šest bodova.

"Drago mi je što sam došao u Železničar, u klub koji ima visoke ambicije i koji želi plasman u srpsku fudbalsku elitu. Daću sve od sebe da se to i ostvari. Video sam, Želja ima dobru i kvalitetnu ekipu, skup odličnih igrača. Potrebno je samo da unesemo malo više agresivnosti, malo više 'krvi', da Pančevo više ne bude fudbalska meka za gostujuće ekipe", rekao je Adžić na konferenciji za medije.

Na imenovanju mu je prvi čestitao sportski direktor Ivan Adžić. FUDBAL - 99. DEBI - Partizan - Crvena zvezda 2:2. Kapiteni IVAN ADZIC, Crvena zvezda, i GORAN PANDUROVIC, Partizan, i sudije MILAN VIDIC, Uzice, pomocni, ZORAN PETROVIC, Beograd, glavni, i ZORAN PETROVIC, Sokobanja, pomocni. Beograd, 18.03.1995. photo:T.Mihajlovic Goran Vasilijević, Milan Simeunović - Đavo, Anto Drobnjak, Dejan Stefanović, Jovan Stanković, Miodrag Božović, Nikola Radmanović, Bozidar Bandović, Ivan Adžić, Dejan Petković - Rambo i Ilija Ivić. Beograd, 06.04.1994, Partizan - Crvena zvezda

Ima dovoljno vremena da napravi analizu trenutnog sastava i da ustanovi na kojim pozicijama su pojačanja najpotrebnija. Još oko mesec dana ostalo je za transfere i eventualne promene.

"Prelazni rok traje do 15. septembra. Videćemo, ukoliko se ukaže potreba za pojačanjem na nekoj poziciji, pokušaćemo da rešimo i taj problem. Želim još jednom da se zahvalim svima na ukazanom poverenju i na podršci", zaključio je Adžić.

Adžić je ponikao u Crvenoj zvezdi i igrao je na poziciji veznog igrača. Za crveno-bele je upisao 114 mečeva i dao je devet pogodaka, taj dres je nosio od 1989. do 1996. godine uz pozajmicu koju je imao u Borac iz Banjaluke. Odatle je otišao u Španiju i tamo je igrao za Logronjes i Toledo. Posle dve sezone vratio se u Srbiju, kratko je igrao u Borcu iz Čačka, pa je otišao u bečki Rapid i tamo je završio karijeru. Oprobao se i u trenerskim vodama. Bio je pomoćnik Ratku Dostaniću i Valteru Zengi u Zvezdi (od 2004. do 2006. godine), pa je samostalno vodio Mladenovac (2007/08), pa Rudar iz Pljevalja u sezoni 2008/09. Sportski direktor Zvezde bio je od 2009. do 2011. godine.