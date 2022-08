Bolonja Siniše Mihajlovića izgubila je na početku sezone u meču protiv Lacija (1:2), iako je imala šansu da na poluvremenu vodi bar dva gola razlike.

Izvor: Profimedia

Srpski stručnjak Siniša Mihajlović završio je još jednu fazu lečenja od leukemije u bolnici, seo je na klupu Bolonje i video poraz svog tima u meču protiv Lacija (1:2), kluba u kojem je pisao istoriju kao igrač.

Iako je Bolonja povela na Olimpiku golom Marka Arnautovića u 38. minutu iz penala i iako je imala prilike da stekne tu prednost, Rimljani su uspeli da se izvuku, da izjednače, preokrenu i pobede golom centarfora Ćira Imobilea u 79. minutu, na asistenciju Sergeja Milinković-Savića.

Strelac izjednačujućeg gola za domaćina bio je defanzivac Bolonje Lorenco Di Silvestri (34), autogolom u 68. minutu koji je nagovestio kako će meč biti završen i da Bolonja neće izdržati. Gostima nije pomoglo ni to što su već od 6. minuta imali igrača više na Olimpijskom stadionu, jer je golman Lacija Luis Maksimijano (23) isključen zbog igranja rukom van kaznenog prostora. Bio je to njegov prvi nastup za Lacio od dolaska iz Granade ovog leta za 10 miliona evra.

Izvor: Twitter/ManuHeredia21

Nakon toga je Lacio propuštao prilike (De Silvestri i Lorenco Sansone), a broj igrača na terenu postao je izjednačen u oba tima, jer je u devet minuta, 40. i 49. dva žuta kartona dobio defanzivac Bolonje Adama Sumaoro. To je posebno naljutilo Mihajlovića i o tome je govorio nakon utakmice: "Uradili smo sve. Morali smo da završimo posao u prvom delu meča i imali smo šanse za to. Dobijali smo glupe žute kartone i Sumaoro bi bio zamenjen u poluvremenu. U drugom delu smo bili izjednačeni, ali mislim da smo propustili šansu da osvojimo tri boda. To što ne koristimo šanse da 'završavimo' utakmice je problem koji vučemo dugo vremena", rekao je Miha posle utakmice.

Bolonja će u narednom kolu za nedelju dana igrati protiv Verone, a onda će na stadionu San Siro gostovati šampionu Italije – Milanu.