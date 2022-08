Bivši fudbaler i agent Ranko Stojić komentarisao je prelazak Luke Jovića iz Real Madrida u Fiorentinu, a ono što ga brine je srpski napadač "svuda ide" i misli da će to smetati Italijanima.

Srpski fudbaler Luka Jović napustio je Real Madrid ovog leta posle tri loše sezone, pa će pokušati da "resetuje" karijeru u Fiorentini. Da mu novi klub "leži" govore odlične igre i golovi na pripremama, pošto je već osam puta zatresao mrežu otkako je obukao dres ljubičastih.

Deluje mnogo raspoloženije na terenu, vratio je veru u sebe, a sada je jasno da su prethodne tri godine u Madridu bile greška, međutim poznati fudbalski stručnjak Ranko Stojić smatra da je nešto i do Jovića. Možda i najviše.

Nije igrao kod Zidana, nije ni kod Ančelotija, a bilo je i stvari "van terena" koje su mu pokvarile status kod navijača. To se pre svega odnosi na situaciju na samom početku pandemije korona virusa, da bi nakon toga Jović imao i više puta probleme sa povredama i nikako nije mogao da nađe ritam.

"Trebao mu je ambijent gde će vratiti samopouzdanje, to je 50 odsto efikasnosti na terenu. Nažalost, koliko god volimo Luku - on je najviše kriv", rekao je bez ustručavanja bivši golman i agent Ranko Stojić za TV Arena Sport.

"Imao je druge prioritete na početku, nije shvatio... Možda ga neko nije pripremio na to, svaki detalj i gest na treningu je važan u velikom klubu. Morate pripremiti trening i biti u maksimumu kako biste se dokazali okruženju, treneru, medijima...", dodao je Stojić uz poruku da vrlo ceni srpskog napadača.

Iako je Jović tresao mreže za Fiorentinu, mnoge je iznenadilo što se za vikend pojavio na utakmici Čukaričkog, kada je u društvu Vujadina Savića pratio partiju svog kuma Nemanje Tošića.

"Iskreno, nije mi se to svidelo...", poručuje Ranko Stojić.

"Vidim ga na utakmici Čukaričkog, Zvezde, svuda je - samo nije u Firenci. To se dešavalo i u Real Madridu, ali koliko god da je dobar momak - to su stvari koje se ne rade. To će zasmetati Italijanima, oni mu neće reći otvoreno, ali oni tako funkcionišu, počeće između sebe, a onda na kraju... Zbog tih stvari koje su realno banalne, koje se ispravljaju, mogu da okrenu se saigrači iz svlačionice. Napadač zavisi od tima. Ako neće oni da mu pomognu, može da ima problem", zaključio je Ranko Stojić uz poruku da je svakako dobro za Jovića da Milenković produži ugovor sa Fiorentinom.

Podsetimo, Real Madrid je "poklonio" Jovića bez obeštećenja Fiorentini, ali će dobiti procente od iduće prodaje, odnosno nadaju se da će se Srbin "podići" u Italiji i da će za dve godine više vredeti.