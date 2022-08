Crvena zvezda bi mogla da dobije još jednog Rodića u narednim godinama.

Izvor: MN Press

Srpski fudbaler Milan Rodić stigao je u Crvenu zvezdu još 2017. godine i od tada je nezamenljiv na poziciji levog beka, a u danu kada je dobio konkurenciju u vidu Iraklija Azarova - na "Marakanu" je stigao i još jedan Rodić!

U pitanju je Luka Rodić, rođeni brat Milana Rodića, a koji takođe igra u odbrani. Nije levi bek poput starijeg brata, ali talentovani igrač rođen 2004. godine može da izraste u vrlo dobrog štopera i Crvena zvezda će sigurno obratiti pažnju na njega u narednim godinama...

Luka Rodić je potpisao profesionalni ugovor sa Zvezdom i narednu sezonu će provesti u omladincima Grafičarima pod komandom trenera Vladimira Sandulovića.

Videćemo da li će u narednim godinama stasati uz igrača koji može da igra i pored brata Milana.

S obzirom na to da je Milan Rodić produžio ugovor do 2025. godine, i da ne pada u formi otkako je stigao u tridesete, neće biti nemoguće da jednog dana i to vidimo.