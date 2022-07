Sa pet golova Nikola Krstović je najbolji strijelac Lige konferencija za sada, a on ističe da u Zvezdi nije mogao da pokaže svoj pun potencijal.

Izvor: MN Press

U Crvenu zvezdu je došao kao veliki talenat, bio je dobar na nekim utakmicama i postigao nekoliko golova, ali se na kraju nije nametnuo i prodat je u Slovačku gdje sada igra za Dunajsku Stredu.

Nikola Krstović je prošle sezone postigao devet golova za ovaj tim, a sada je već na startu postao prvi strijelac Lige konferencija i do sada je postigao sedam golova u šest utakmica ove sezone - Dva je dao "makazicama" i pokazao da više nije samo potencijal, a sada je u intervjuu za "Vijesti" otkrio da smatra da nije imao odgovarajući tretman u Beogradu.

"Nemam nikakvih kontakata sa upravom ili stručnim štabom, trenirao sam žestoko čak krvavo, ali nisam dobio pravu šansu. Neke druge su tu priče i stvari, ali ja ni na trenutak nisam posumnjao u sebe. Sada me nakon svakog gola zovu bivši saigrači iz Zvezde i čestitaju, imao sam nepravedno loš tretman, a oni su to i te kako znali sa treninga. I drugi su to prepoznali", rekao je Krstović.

Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević Br. slika: 6 6 / 6

On je u mečevima sa Vikingurom bio udarna igla Dunajske Strede, a sada ističe da se naporan rad konačno vidi na terenu.

"Na naplatu dolazi dobar rad, fantastična kondiciona priprema, a samopouzdanja mi nikada nije nedostajalo. Nikada nisam sumnjao u svoje mogućnosti, a još smo fantastično odradili pripreme i svakodnevno vrijedno radimo. Svjestan sam i da sam spreman za veći korak u karijeri, ali imam još tri godine ugovora, a astronomsko je obeštećenje. Uprkos tome, bilo je nekoliko ponuda za otkup mog ugovora, ali je moj agent to odbio. Sačekaćemo pravu", rekao je korpuletni napadač reprezentacije Crne Gore.

I u slovačkom prvenstvu je startovao sjajno, a sada smatra da je posle Zvezde u kojoj je stagnirao konačno nastavio da napreduje u karijeri.

"Dao sam gol Žilini za izjednačenje, ali nismo iskoristili potpunu dominaciju - 21 šut. Ali to je fudbal, igru imamo, teži se brzim napadima i pas igri i za sada sve ide po planu. A ja sam na zemlji, uprkos pohvalama za igre i golove. U Stredi su prepoznali da imam kvalitet, “ubacili” me u pravi kolosijek i sada idem putem koji sam imao i u Zeti na startu karijere", dodao je Krstović za "Vijesti".