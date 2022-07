Bio je jedan od najpoznatijih evropskih i svetskih golmana krajem dvadesetog veka.

Slavni italijanski golman Đanluka Paljuka (55) uživa u "penzionerskim" danima i rado objavljuje fotografije na društvenim mrežama. Bio je jedan od najlegendarnijih igrača Serije A i najbolji "penaldžija" svog doba u Italiji. Tačnije, samo je Samir Handanović odbranio više jedanaesterac u istoriji te lige.

Svakako, vrhunac Paljukine karijere bilo je Svetsko prvenstvo u Americi 1994, gde je sa Azurima igrao u čuvenom finalu protiv Brazila i u njemu je odbranio penal Marsiju Santosu. Na njegovu žalost, Franko Barezi i Roberto Bađo su posle toga prebacili ceo gol, a udarac Danijelea Masara je "skinuo" brazilski golman Tafarel i titula je otišla u Južnu Ameriku, a ne na "Čizmu".

Paljuka je branio čak 20 godina, počev od matične Bolonje, preko Sampdorije, Intera, ponovo Bolonje i Askolija, u kojem je završio karijeru 2007. U italijanskoj reprezentaciji je ostavio trag i na Svetskom prvenstvu 1998, kada je stao među stative zbog povrede Anđela Perucija, ali je tu bio kraj njegove ere u nacionalnom timu. Mladi "lavovi" – Frančesko Toldo i Đanluiđi Bufon bili su spremni da naslede seniore i da poguraju Italiju ka novim uspesima, uključujući i titulu svetskog prvaka 2006.

U međuvremenu, Paljuka je mirno priveo kraju karijeru, pa se 2014. priključio Bolonji kao trener golmana omladinaca. U istom klubu, pod vođstvom Siniše Mihajlovića u prvom timu je debitovao njegov sin Matija Paljuka (20).

Ovih dana on uživa na odmoru pa je zato "okačio" na društvene mreže sliku sa sakrivenim licem i glavom, ali se i tako prepoznaje da je to on – slavni golman i legenda devedesetih.