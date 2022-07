Ezekijel Garaj i njegova supruga Tamara Goro ponovo su zajedno nakon višemesečne pauze, a ona je ponovo privukla pažnju svojom izjavom.

Izvor: Instagram/screenshot/tamara_gorro/ezequielgaray24

Početkom godine je odjeknula vest da je nekadašnji argentinski fudbaler Ezekijel Garaj napravio pauzu u braku sa suprugom Tamarom Goro.

Ali bivši štoper Real Madrida i nekadašnja TV voditeljka su sada ponovo zajedno!

Njih dvoje su nedavno objavili da su ponovo zajedno nakon što su nekoliko meseci bili odvojeni. Tamara je na društvenim mrežama objaviljavala fotografije sa Garajem, a govorila je i o tome da je imala problema sa depresijom i anksioznošću.

Ona je objasnila i da su ti problemi uticali na njen odnos sa novim-starim partnerom i da je zbog nekih terapija izgubila volju za seksom.

"Znate da pričam o svemu, bez straha i oklevanja. Nisi najbolji ako imaš puno seksa, nisi najgori ako ga nemaš", rekla je Tamara Goro.

Devojka bivšeg igrača Real Madrida je i pre bez problema govorila o njihovom seksualnom životu.

"Ako me pitate da li imam isti seksualni apetit kao pre, moj odgovor je - ne. Ne znam da li je to sve zbog nedostatka vremena ili nedostatka želje, ali istina je... Ne znam. Volim svog muža, ali to je tako. Ne želim, kao ranije, seks sa svojim suprugom svaki dan. Iscrpljena sam. Mislim da će se mnogi ljudi poistovetiti sa mnom", rekla je Tamara jednom prilikom.

Ovo je Tamara Goro: